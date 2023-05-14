رئيس مركز سمالوط يؤكد تواصل الاستعدادات لاحتفالية السيدة العذراء مريم بجبل الطير

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أكد الدكتور سعيد محمد رئيس مركز ومدينة سمالوط في المنيا، أنه تم تواصل الاستعدادات لاستقبال احتفالية السيدة العذراء مريم بقرية دير جبل الطير.

وجاء ذلك بناء على توجيهات اللواء الوزير أسامة القاضي محافظ المنيا، والسيد الدكتور محمد محمود أبوزيد نائب الوزير المحافظ، بشأن الاستعدادات اللازمة لاحتفالية السيدة العذراء بجبل الطير بسمالوط.

وتم متابعة عمال نظافة وتجميل ورفع الأتربة المتراكمة بمدخل الطريق المودى إلى الكنيسة الأثرية ومدخل القرية، كما تمت أعمال تسوية وتمهيد بعض الطرق بدير جبل الطير.

كما زرع بعض أعمدة الإنارة داخل ساحة انتظار السيارات بدير جبل الطير بحضور نواب رئيس المركز ، ورئيس الوحدة المحلية لقرية بني خالد.

وأكد رئيس المركز أن هذه الأعمال تأتي ضمن سعي الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط لتطبيق إجراءات السلامة المرورية الآمنة على الطرق الفرعية والرئيسية، وحفاظا على سلامة مستخدمي هذه الطريق.