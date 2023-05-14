محافظون بارزون في بريطانيا يشاركون في مؤتمر حول الديمقراطية

يحضر العديد من الأعضاء المحافظين البارزين والمدعومين من رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بوريس جونسون في البرلمان البريطاني مؤتمرا اليوم السبت يتم التعهد خلاله بإعادة الديمقراطية إلى القاعدة الشعبية للمحافظين.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن مؤتمر المنظمة الديمقراطية المحافظة في بورنموث هو أول حدث من نوعه لـ "مجموعة الحملات"، التي تم إنشاؤها في أعقاب إقالة جونسون من منصبه ووسط غضب من تنصيب ريشي سوناك رئيسا للوزراء دون موافقة أعضاء المنظمة .

وتحظى المجموعة بدعم بيتر كروداس من حزب المحافظين وينظمها ديفيد كامبل بانرمان المؤيد لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ، ومن المتوقع أن يكون الوزراء السابقون نادين دوريس وبريتي باتيل وجاكوب ريس-موج من بين كبار الحضور في حدث يوم السبت.

وبدا أن باتيل، التي من المقرر أن تلقي خطابا في المؤتمر، انتقدت رئيس الوزراء الحالي قبل التجمع.

ويوصف التجمع ، الذي يتضمن حفل عشاء ، بأنه مخصص للوطنيين المتشابهين في التفكير الذين .يريدون إنقاذ الحزب والبلاد .

ومن غير المتوقع أن يحضر جونسون.