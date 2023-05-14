قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن السماح بإضافة المواليد الجديد للبطاقات التموينية؛ سوف يتسبب زيادة العجز بالموازنة؛ نظرا لرفع قيمة الدعم.

وأشار خلال لقاء لبرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي، المذاع عبر شاشة «ON E» مساء السبت، إلى تقديم الدولة الدعم بطرق أخرى شتى منها على سبيل المثال؛ دعم المحروقات والكهرباء والمياه والغذاء، لافتا إلى ارتفاع إجمالي الناتج المحلي خلال العام المالي 2022 في مقابل 2023؛ من 450 مليار دولار إلى 477 مليار دولار.

وعلي صعيد آخر، أكد أن زيادة أسعار السلع التموينية؛ كان ضرورة قصوى في ظل ارتفاع الأسعار بالأسواق العالمية على حد رهيب، حسب وصفه، موضحا أن زيادات السلع الاستراتيجية من الأرز والزيت والسكر؛ بنسب تتراوح من 10 إلى 15 %، لا تزال رغم الزيادة؛ لا تتناسب مع الأسعار العالمية.

وأوضح أن الارتفاعات في أسعار السلع التموينية الأخيرة؛ تهدف إلى الحفاظ على استمرار الإنتاج وإتاحة السلع ومساعدة الشركات على استمرار التوريد؛ تجنبًا لتكبدها الخسائر التي من شأنها أن توقف سلاسل التوريد، لافتا إلى ارتفاع دعم القمح خلال الميزانية الجديدة من 52 مليارًا إلى 90 مليارًا.