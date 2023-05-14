أمين الفتوى: التهديد بالطلاق استبدال للمودة والرحمة بين الزوجين

قال الدكتور علي فخر أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن أساس الزواج المودة والرحمة استنادا لما جاء فى قوله سبحانه وتعالى "ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة"، لافتا إلى أن الله زرع المودة والرحمة بين الأزواج للعيش فى خير.

وأضاف خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، على فضائية "الناس"، اليوم الأحد، أن الناس أصبحت تستبدل المودة والرحمة والخير الكبير الذي زرعه الله سبحانه وتعالى في قلب الزوجين، بالتهديد سواء بالطلاق أو توقيع شيك على بياض.

وتابع: "مينفعش الزوجين يعشوا فى تهديد وفى طرف يهدد الآخر بأمر ما.. لازم يكون فى مودة ورحمة وخير بينهم".