 إيران تلقى القبض على قادة إضراب بمنشآة للغاز - بوابة الشروق
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إيران تلقى القبض على قادة إضراب بمنشآة للغاز

طهران (د ب أ)
نشر في: الأحد 14 مايو 2023 - 3:49 م | آخر تحديث: الأحد 14 مايو 2023 - 3:49 م
ألقت إيران القبض على قادة إضراب بمنشأة للغاز، واتهمت "شبكات أجنبية" بدعمهم، وفقا لما ذكرته وكالة تسنيم الإيرانية.

وذكرت وكالة تسنيم، نقلا عن أكبر بورات نائب محافظ محافظة بوشهر،  أن الحرس الثوري الإيراني ألقى القبض على ثمانية أشخاص، نظموا إضرابات على الأرض وعلى شبكة الانترنت في مجمع ساوث بارس للغاز والتكرير.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن ساوث بارس تقع في أكبر حقل للغاز الطبيعي في العالم، الذي تتشاركه إيران مع قطر.

وينظم العاملون في قطاع الطاقة الإيراني إضرابات منذ أكتوبر الماضي طلبا لزيادة الأجور وتحسين ظروف العمل.

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