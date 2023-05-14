موريتانيا: إغلاق مكاتب التصويت بعد انتهاء عمليات الاقتراع

أغلقت مكاتب الاقتراع أبوابها في موريتانيا، مساء اليوم السبت، بعد انتهاء عمليات الاقتراع في عموم البلاد، وسمحت اللجنة المستقلة للانتخابات للناخبين المتواجدين داخل مكاتب الاقتراع وفي الطوابير بالإدلاء بأصواتهم بعد إغلاق مكاتب التصويت.

وستبدأ مباشرة عمليات فرز الأصوات في مكاتب التصويت بحضور ممثلين عن الأحزاب المشاركة في الانتخابات.

وأعلنت اللجنة أن نسبة الإقبال وصلت عند الساعة الرابعة مساء 31%.

واتهمت أحزاب المعارضة اللجنة المستقلة للانتخابات بالتزوير وبالتلاعب بالتصويت في مناطق متعددة من البلاد بينما قال رئيس الحزب الحاكم "حزب الإنصاف "محمد ماء العينين ولد أييه في مؤتمر صحفي مساء اليوم إن "الخروقات التي ذكرتها المعارضة كان حزبه المتضرر الأول منها حيث تم "منع ممثلي الحزب من دخول المكاتب في بعض الدوائر وطرد بعضهم، وكذا تأخر التصويت في مكاتب قال الرئيس إن حزب الإنصاف هو المتضرر منها".

ويبلغ عدد الناخبين المسجلين 036ر785ر1 ناخبـا، نسـبة النساء منهم 52%، موزعين على 4728 مكتب تصويت في عموم البلاد.

ويشارك في هذه الاستحقاقات 25 حزبا سياسيا هي إجمالي الأحزاب المعترف بها قدمت 1378 لائحة تتنافس على 238 بلدية، و145 لائحة للمجالس الجهوية الـ(13)، فيما تتنافس 559 لائحة على المقاعد النيابية (176 مقعدا).