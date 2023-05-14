قالت الدكتورة سها بهجت، المتحدث الرسمي باسم وزارة السياحة والآثار، إن إغلاق الزيارات العامة لهرم خوفو؛ تأتي في إطار برنامج الصيانة الدورية للهرم من الداخل، مشيرة إلى مرور فترات زمنية طويلة على آخر عملية ترميم وصيانة للهرم الأكبر.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، مع الإعلامي سيد علي، المذاع عبر شاشة «الحدث اليوم» مساء السبت، أن عمليات الصيانة الحالية؛ تهدف إلى الحفاظ على الآثار الداخلية للهرم من الأتربة والرطوبة، موضحة أنها ليست المرة الأولى.

وأوضحت أن توافد الزائرين على المناطق الأثرية بأعداد كبيرة؛ من شأنه أن يضاعف من تراكمات الأتربة وزيادة نسب الرطوبة؛ لذا كان من الضرورة إجراء عمليات النظافة.

ونوهت إلى استمرار فتح هرمي خفرع ومنقرع أمام الزيارات، لافتة إلى تزامن فترة إغلاق الهرم الأكبر من انخفاض نسب التدفقات السياحية خلال فصل الصيف، مؤكدة أن دورة الصيانة لن تتجاوز الشهر.

وقرر المجلس الأعلى للآثار غلق هرم خوفو ووقف الزيارة من الداخل لبدء تنفيذ أعمال الترميم والصيانة، والتي تبدأ من شهر يونيو المقبل.