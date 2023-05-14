عضو بأمناء الحوار الوطني: تحديات كبيرة تواجه التعاونيات

عبد القوي: التعاونيات تعد القاطرة التى تقود مسيرة التنمية



رحب الدكتور طلعت عبد القوى، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، بالمشاركين فى أولى جلسات لجنة النقابات والمجتمع الأهلى بالحوار الوطني التى تعقد تحت عنوان: "حل تحديات التعاونيات".

وأضاف عبد القوي خلال كلمته فى أولى جلسات لجنة النقابات والمجتمع الأهلى بالحوار الوطني، إن "مجلس الأمناء حريص على أن يكون واحد من أهم موضوعات الحوار الوطنى المحور الخاص بالتعاونيات والنقابات"، مضيفا: "لدينا قناعة بأهمية التعاونيات لأنها تعد القاطرة التى تقود مسيرة التنمية، تخدم أكثر من 25 مليون مواطن مصري".

ولفت إلى أن هناك تحديات كبيرة تواجه التعاونيات وأن لديهم أمل بالخروج بتشريعات تخدم هذا الموضوع، مشيرا الى أن التعاونيات سيكون لها شأن عظيم فى رفع المعاناة عن المواطنين.

وتابع: "نحن على ثقة ويقين بالخروج بمقترحات مشروعات قوانين والهدف الأول للتعاونيات هو القانون الموحد ويكون ناتج عن الحوار الوطني قانون واحد للتعاونيات يعطيها حقوقها".