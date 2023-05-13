قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن رجال القوات المسلحة والشرطة والقضاة يدفعون نصف تذكرة تكريما لهم، متابعا: «مافيش حاجة في مصر ببلاش».

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أمر بإلغاء الاستثناءات لبعض الجهات.

وكشف وزير النقل خلال جولته مع الإعلامي أحمد موسى داخل القطار الكهربائي الخفيف للوصول إلى العاصمة الإدارية أن هناك 14 وزارة وجهة حكومية تم نقل موظفيها إلى العاصمة الإدارية الجديدة من بينهم وزارتي النقل والإسكان بالإضافة إلى وزارات أخرى وهيئات أخرى.

وأكد الفريق كامل الوزير أن وزارة النقل انتقلت لمقرها الجديد بالعاصمة الإدارية اعتبارا من شهر أكتوبر 2022، كاشفا أن هناك وسيلتان لنقل الركاب والمواطنين للوصول للعاصمة الإدارية وسيتم زيادتها إلى 4 وسائل نقل.

وشدد وزير النقل على أن شركات القطاع الخاص لديها 400 أتوبيس على 40 خط في نطاق القاهرة الكبرى لنقل المواطنين للعاصمة الإداري.

صرف 2000 جنيه لكل الموظفين كبدل انتقال للعاصمة الإدارية



قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إنه تم صرف 2000 جنيه لكل الموظفين كبدل انتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك تخفيضات على سعر التذاكر للمجموعات التي تصل إلى 20 فردا وكلما زاد العدد يتم زيادة قيمة التخفيض.

وتابع وزير النقل أنه تمت مخاطبة الشركات لوضع إعلاناتها على شاشات محطات السكة الحديد، كاشفا أن مؤسسة الأهرام تقدمت بعرض قيمته 750 مليون جنيه وتعاقدنا مع شركة أخري قدمت مليار جنيه سنويا لإعلانات محطات السكة الحديد.

وأكد وزير النقل أن الرئيس السيسي مهتم بالعاصمة الإدارية الجديدة، موضحا أن المدينة الرياضية العالمية بالعاصمة الإدارية بها استاد يضم 86 ألف متفرج و6 صالات مغطاة وميادين رياضية دولية.

وأضاف وزير النقل أن مؤسسة «النادي» هي مدينة رياضية على أعلى مستوى في العاصمة الإدارية، مقدما الشكر للقوات المسلحة التي قامت بإنشاء المدينة الرياضية العالمية ومؤسسة النادي بالعاصمة الإدارية.

وكشف وزير النقل أن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة تعتمد على الشركات الوطنية وتشرف على أعمالها في المشروعات وتستلم منها العمل على أكمل وجه، موضحا أن الدولة تقوم بإنشاء عدد من المشروعات التنموية المختلفة في المنصورة لخدمة المواطنين.

إنشاء كباري في كل التقاطعات المهمة بالقاهرة لتسهيل الحركة المرورية



قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل،-إن محطة قطار عدلي منصور تتشابه مع العديد من محطات عواصم العالم مثل لندن وبرلين وباريس وطوكيو.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن أن المغرب لديها قطار سريع منذ عام 2018 وهناك دول عربية سبقتنا في تشغيل القطار الكهربائي السريع، كما لدينا شركات قطاع خاص مصرية وأجنبية لإدارة وتشغيل وسائل النقل الجماعي لتقديم خدمة مميزة للركاب.

ذكر كامل الوزير أنه توجد شبكة أنفاق أسفل محطة عدلي منصور لربط كل وسائل المواصلات ببعضها لخدمة المواطنين، وتصل شبكة الأنفاق إلى 2 كيلو متر لتسهيل حركة المواطنين أسفل محطة عدلي منصور.

واستطرد وزير النقل أن هناك شركة فرنسية تقوم بأعمال النظافة والأمن ويعمل بها 95 % مصريين بمرتبات مجزية، وتقوم الشركة الفرنسية بأعمال النظافة والأمن في محطة عدلي منصور لها خبرات في أكثر من 13 دولة حول العالم.

وقال الفريق كامل الوزير أن لدينا شبكة أنفاق كاملة ومكيفة تصل إلى عدد من المحطات والمواقف لخدمة المواطنين، كاشفا أنه طلب من الجايكا اليابانية تدريب 100 مهندس مصري على كيفية دراسة وتنفيذ نقل حضري داخل المدن، كما أن اليابان لديها مهندسين تخطيط نقل حضري في المدن على أعلى مستوى.

وذكر كامل الوزير أن المستشارة انجيلا ميركل المستشارة الألمانية السابقة أكدت أن المهندس المصري يتميز بالذكاء ويتأقلم مع الحياة الألمانية بسرعة، كاشفا أنه تم البدء في إرسال المهندسين المصريين لليابان للتدريب على التخطيط للنقل الحضري داخل المدن وسيتم البدء بداية من شهر يوليو المقبل ولمدة عام.

وكشف وزير النقل أنه سيتم تدريب 10 مهندسين مصريين كل عام على التخطيط للنقل الحضري داخل المدن ، وسيتم إنشاء كباري في كل التقاطعات المهمة لتسهيل الحركة المرورية للمواطنين مشددا على أن القاهرة عاصمة سياحية تجارية وسكنية لذلك نقوم بتطويرها باستمرار.

كامل الوزير: تصنيع أول عربة سكة حديد مصرية لأول مرة بداية من أكتوبر



قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إنه سيتم تصنيع عربة سكة حديد بأيدي مصرية ولمختلف الدرجات وللتصدير للدول، كاشفا أنه بداية من أكتوبر سيتم تصنيع أول عربة سكة حديد مصرية لأول مرة.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن سيتم تصنيع وحدات تكييف القطار لعربات الدرجة الأولى والثانية والثالثة في مصنع مصري ويتم تصديرها للمجر.

وأشار وزير النقل خلال جولته مع الإعلامي أحمد موسى داخل أحد قطارات الدرجة الثالثة مكيفة أنه لأول مرة تم التعاقد على تصنيع 500 عربة سكك حديدية مختلفة الدرجات مع شركة مصرية والهيئة الاقتصادية لقناة السويس.

وتابع كامل الوزير أنه سيتم تصنيع عربة سكة حديد بأيدي مصرية ولمختلف الدرجات وللتصدير للدول، كما سيتم تصنيع وحدات تكييف القطار لعربات الدرجة الأولى والثانية والثالثة في مصنع مصري ويتم تصديرها للمجر.

وأكد وزير النقل أنه تم إنتاج بعض مكونات الدرجة الثالثة بالقطار الروسي في مصر بدلاً من المستوردة، مؤكدا أنه لابد من إرسال مكونات القطار المصنعة في مصر إلى المجر لتجربتها على سكك حديد المجر وإعادتها مرة أخرى إلى مصر.

واستطرد الفريق كامل الوزير، وزير النقل أن هناك مصنع مصري بأيادي مصرية يقوم بإنشاء كشافات القطارات الروسي - المجري بكفاءة كبيرة، مشددا على أنه لا يتم الحصول على قروض بدون هدف وإنما نعمل على تنمية الصناعة.

القطار الروسي ضمن صفقة 1350 عربة



قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن القطار الروسي ضمن صفقة 1350 عربة، قائلا: «تعاقدنا على 50 عربة للبوفيه جديدة لتشغيلها فى 50 قطارا».

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد،أن مصر تسلمت 700 عربة قطار من صفقة 1350 عربة للقطار الروسي، مبينا أن الدولة تعمل من أجل تقديم خدمة متميزة للركاب وليس تحقيق الأرباح.

وأوضح كامل الوزير، أنه كان حريصا أن تكون أسعار المأكولات والمشروبات بالمنطقة الاستثمارية فى متناول الركاب، لافتا إلى أن القروض هدفها تطوير المجتمعات العمرانية الجديدة.

إلغاء الخط الخامس للمترو واستبداله بأتوبيس ترددي كهربائي



قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن سعر التذكرة داخل القاهرة الكبرى حتي الوصول للعاصمة الإدارية لا تتعدى 35 جنيها.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن سعر أعلى تذكرة للوصول للعاصمة الإدارية هي 40 جنيها للقادم من مدينة بنها .

وأكد وزير النقل أن الدولة دفعت لكل موظف ألفين جنيه كبدل انتقال للعاصمة الإدارية، كاشفا أن شبكة مترو الأنفاق تجوب القاهرة الكبرى وأنه تم إلغاء الخط الخامس للمترو واستبداله بأتوبيس ترددي كهربائي على الدائري.

وشدد وزير النقل أن لدينا 6 وسائل مواصلات صديقة للبيئة 5 خطوط مترو وأتوبيس ترددي للوصول إلى محطة عدلي منصور للعاصمة الإدارية ، موضحا أن اشتراكات الموظفين بخصومات 50 % على سعر تذكرة المترو وهناك تخفيضات الاشتراكات للموظفين وذوى الاحتياجات الخاصة.

وذكر الفريق كامل الوزير، وزير النقل أنه تم ربط وسائل المواصلات ببعضها لخدمة التجمعات العمرانية الجديدة التي تم إنشاءها ولم يتم توفير وسائل مواصلات لها .

إلغاء الخط الخامس للمترو واستبداله بأتوبيس ترددي كهربائي



قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن سعر التذكرة داخل القاهرة الكبرى حتي الوصول للعاصمة الإدارية لا تتعدى 35 جنيها.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن سعر أعلى تذكرة للوصول للعاصمة الإدارية هي 40 جنيها للقادم من مدينة بنها .

وأكد وزير النقل أن الدولة دفعت لكل موظف ألفين جنيه كبدل انتقال للعاصمة الإدارية، كاشفا أن شبكة مترو الأنفاق تجوب القاهرة الكبرى وأنه تم إلغاء الخط الخامس للمترو واستبداله بأتوبيس ترددي كهربائي على الدائري.

وشدد وزير النقل أن لدينا 6 وسائل مواصلات صديقة للبيئة 5 خطوط مترو وأتوبيس ترددي للوصول إلى محطة عدلي منصور للعاصمة الإدارية ، موضحا أن اشتراكات الموظفين بخصومات 50 % على سعر تذكرة المترو وهناك تخفيضات الاشتراكات للموظفين وذوى الاحتياجات الخاصة.

وذكر الفريق كامل الوزير، وزير النقل أنه تم ربط وسائل المواصلات ببعضها لخدمة التجمعات العمرانية الجديدة التي تم إنشاءها ولم يتم توفير وسائل مواصلات لها .