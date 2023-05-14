قال النائب عمرو درويش عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه يؤيد نظام القائمة المغلقة على أن يكون النظام الفردي جزءا منها.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "آخر النهار" على قناة "النهار"، مساء الأحد، أنّ أي نظام انتخابي يتم البحث خلاله عن مقومات تنفيذه على الأرض.

وأشار إلى أن نظام القائمة المغلقة الذي طُبِّق في انتخابات 2020 ساهم في وجود تنوع بالبرلمان بما يتوافق مع الدستور، لكنه أشار إلى أن الملاحظة الوحيدة تتمثل في إتساع الدوائر الخاصة بالقوائم.

ولفت إلى أنه يجب أن يكون هناك توافق حول الاستحقاق الانتخابي المقبل، داعيا لتشكيل تحالف توافقي لقوى 30 يونيو بكل أطيافها.

وشدد على أن النظام الانتخابي يجب أن يكون خاليا من اللوجاريتمات، وأن تكون الإجراءات في عملية التصويت بسيطة وواضحة، بما يساهم في خفض عدد الأصوات الباطلة قيد الإمكان.

وانطلقت اليوم جلسات الحوار الوطني، بجلسة عقدتها لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابى بالحوار الوطنى لمناقشة النظام الانتخابى فى ظل الضوابط الدستورية "قانون مجلس النواب".