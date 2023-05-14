 روسيا: أوكرانيا بذلت محاولات كبيرة لاختراق دفاعات باخموت - بوابة الشروق
الأحد 14 مايو 2023 3:18 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار الزمالك بالانسحاب من كأس السوبر المصري أمام الأهلي؟

النتـائـج تصويت

روسيا: أوكرانيا بذلت محاولات كبيرة لاختراق دفاعات باخموت

وكالات
نشر في: الأحد 14 مايو 2023 - 2:56 م | آخر تحديث: الأحد 14 مايو 2023 - 2:56 م

 

ذكرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن القوات الأوكرانية بذلت "محاولات كبيرة" لاختراق دفاعاتها في مدينة باخموت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، حسبما ذكرت وكالات الأنباء الروسية.

ونقلت وكالة إنترفاكس عن المتحدث باسم وزارة الدفاع إيجور كوناشينكوف قوله "تم صد جميع هجمات وحدات القوات المسلحة الأوكرانية. لم تحدث اختراقات في دفاعات القوات الروسية".

وفي سياق منفصل، قالت وزارة الدفاع إنها نفذت ضربات بعيدة المدى على مدينة تيرنوبيل الأوكرانية استهدفت "وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية ومواقع لتخزين الذخيرة".


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك