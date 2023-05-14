روسيا: أوكرانيا بذلت محاولات كبيرة لاختراق دفاعات باخموت

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ذكرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن القوات الأوكرانية بذلت "محاولات كبيرة" لاختراق دفاعاتها في مدينة باخموت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، حسبما ذكرت وكالات الأنباء الروسية.

ونقلت وكالة إنترفاكس عن المتحدث باسم وزارة الدفاع إيجور كوناشينكوف قوله "تم صد جميع هجمات وحدات القوات المسلحة الأوكرانية. لم تحدث اختراقات في دفاعات القوات الروسية".

وفي سياق منفصل، قالت وزارة الدفاع إنها نفذت ضربات بعيدة المدى على مدينة تيرنوبيل الأوكرانية استهدفت "وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية ومواقع لتخزين الذخيرة".