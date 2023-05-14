تقرير: الأمير ويليام يفكر في تطوير مراسم التتويج ببريطانيا

ذكرت صحيفة "تايمز" البريطانية أن أمير ويلز ويليام يريد أن يكون تتويجه مختلفاً عن قداس تتويج والده الملك تشارلز الثالث حتى يبدو "معاصرا" و"ملائما".

وأضافت الصحيفة أنه بعدما لعب الأمير ويليام دورا رئيسيا في الاحتفال الضخم مؤخراً، بدأ التفكير بشأن كيفية "تطوير" الاحتفال القديم عندما يخلف والده.

وأوضحت أنه على عكس الملك، لن يتضمن تتويج ويليام "تحية الشعب"؛ إذ أنه في قداس تشارلز دعا كبير أساقفة كانتبري جاستن ويلبي الحضور وأولئك الذين يشاهدون القداس حول العالم لأداء قسم الولاء للملك وورثته وورثة عرشه – وهو قرار أثار جدل واسع النطاق.

ودفعت ردود الأفعال الملك للموافقة على تغيير صياغة انضمام الناس إلى التعهد بالولاء. وفي النسخة الأصلية من قداس التتويج، كان من المقرر أن يدعو ويلبي جميع الأشخاص ذوي النوايا الحسنة لأداء تعهدهم بالولاء. وبدلا من ذلك، غيرت الصياغة "ليدعو أولئك ممن يرغبون في تقديم دعمهم لفعل ذلك".

وأدى ويليام (40 عاما) قسم الولاء للملك تشارلز (74 عاما) خلال التتويج، حيث ركع أمام والده وأقسم أنه يكون تابعه المخلص في الحياة".

ونقلت "تايمز" عن مصدر مقرب للأمير إنه "يفكر حقا، في كيفية جعل هذا التتويج يبدو أكثر ملائمة في المستقبل؟ إنه يدرك حقيقة أنه في غضون عشرين عاما، أو متى ما يحين الوقت، كيف يمكن أن يصبح التتويج معاصرا وكذلك موحدا للأمة والكومنولث؟ أعتقد أن تتويج سيكون مختلفا".

ويعتقد أن الأمير، الذي سيعرف بالملك ويليام الخامس، سيكون ملتزما بتتويجه في كنيسة وستمنستر آبي، حيث أجري كل تتويج لملوك بريطانيا منذ ويليام الفاتح عام 1066.

وتضمن قداس تتويج الملك والملكة القرينة الأسبوع الماضي العديد من أمثلة الخروج عن التقاليد منذ قداس إليزابيث الثانية في عام 1953، الذي استمر أكثر من ثلاث ساعات.

وفي حوار مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) للاحتفال بعيد ميلاد الملكة إليزابيث الثانية التسعين في 2016، قال ويليام: "بالتأكيد لا أسهر ليلا أنتظر أو آمل في أن أكون ملكا"، لكنه اعترف بأنه منشغل بكيفية تحديث العائلة الملكية.

وأضاف ويليام: "يشغل الأمر مساحة كبيرة من تفكيري بشأن كيفية تطويره إلى شيء حديث في عالم اليوم. أعتقد أنه يتعين تحديث العائلة الملكية وتطويرها بينما تواصل المسير، ويجب أن تظل ذات صلة. هذا هو التحدي بالنسبة لي، كيف أجعل العائلة الملكية مواكبة للعصر في فترة العشرين عاما المقبلة؟".