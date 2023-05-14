لاعب سان جيرمان ينتقد صافرات الاستهجان على ميسي

انتقد ريناتو سانشيز، لاعب باريس سان جيرمان، الصافرات التي أطلقها جمهور سان جيرمان ضد نجم الفريق ليونيل ميسي.

وكانت جماهير سان جيرمان قد أطلقت صافرات استهجان ضد ميسي، أمس السبت، خلال مباراة أجاكسيو، والتب انتهت لصالح سان جيرمان بخماسية دون رد ضمن منافسات الدوري الفرنسي، عقب رحلته الأخيرة إلى السعودية وإيقافه من جانب إدارة النادي والأنباء التي تفيد برغبته في الرحيل.

قال سانشيز في تصريحات لصحيفة "لو بارزيان" الفرنسية:" الصافرات التي أطلقها جمهور سان جيرمان في استقباله لـ ميسي حالة غريبة قليلا، إنها صعبة على ميسي والفريق والنادي، لكن ليس من اختصاصي التحدث عنها".

أضاف:" إنها حالة حساسة بالنسبة للجميع وخصوصا ميسي، لأنه لا يوجد لاعب يستمتع بهذا النوع من اللحظات، لكن هذه حالة لا يمكننا السيطرة عليها، إنها صعبة قليلا عليه".

وعما إذا كان ميسي يرغب في البقاء في سان جيرمان، رد سانشيز:" لا أعرف، هذا السؤال يوجه إلى ميسي".

وينتهي تعاقد ميسي مع سان جيرمان في 30 يونيو المقبل، وترددت تقارير بأن ميسي يرغب في الرحيل عن سان جيرمان وسط اهتمام من جانب الهلال السعودي ومامي الأمريكي وبرشلونة.