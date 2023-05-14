قالت منى عوكل، مراسلة «القاهرة الإخبارية» من غزة، إن الفرح يعم شوارع فلسطين بمجرد ما تم الإعلان عن وقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل بوساطة مصرية.

وخرج المواطنون الفلسطينيون إلى الشوارع، ورفعت التكبيرات بالمساجد، واحتفل المواطنون بالسيارات في شوارع غزة.

وأضافت «عوكل» في رسالتها لقناة «القاهرة الإخبارية» من غزة، أن المواطنين خرجوا في شوارع قطاع غزة حاملين أعلام مختلفة للفصائل الفلسطينية، لكن العلم المصري كان حاضرًا بقوة في إشارة لشكرهم الكبير لجمهورية مصر العربية، التي دائمًا ما تقيهم من هذه المحن، فكل شخص الآن نائم آمن في بيته كان من الممكن أن يكون ضحية جديدة.

وأوضحت أن الهدوء يسود أنحاء القطاع مع عودة مظاهر الحياة لغزة، وإعادة فتح المعابر الحدودية، وبدء دخول الشاحنات المحملة بالبضائع والسلع، والساعات المقبلة ستشهد دخول شاحنات المواد البترولية إلى غزة.