وزراء الصحة في مجموعة الدول السبع يتعهدون بتعزيز التعاون بشأن إمدادات اللقاحات

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قال وزراء الصحة في مجموعة الدول السبع الكبرى، اليوم الأحد، إنهم سيعززون التعاون لضمان الإمداد السريع باللقاحات والأدوية، بناء على الدروس المستفادة من جائحة كوفيد -19.

واعتمد وزراء مجموعة السبع، بيانا مشتركا في اختتام اجتماعهم الذي استمر على مدار يومين في مدينة ناجازاكي جنوب غرب اليابان، بحسب وكالة أنباء "جيجي برس" اليابانية.

ودعا وزراء الصحة، في بيانهم، إلى إطار دولي للتعامل مع أزمات الصحة العامة في المستقبل.

وقال وزير الصحة الياباني كاتسونوبو كاتو، الذي ترأس اجتماع ناجازاكي، في مؤتمر صحفي: "اتفقنا على أن كل دولة ستعمل على الفور لبناء نظام لتحسين الوصول إلى المستحضرات الصيدلانية".

وأضاف كاتو: "سنحدد التفاصيل قبل قمة مجموعة الدول السبع المقبلة في هيروشيما لوضع أساس للتعاون الدولي".

وأشار البيان المشترك، إلى وجود فجوات في إمدادات لقاحات وأدوية كوفيد -19 بين الدول المتقدمة والنامية.

ودعا البيان، إلى مساعدة البلدان ذات الدخل المتوسط والمنخفض؛ لضمان التوزيع السريع والعادل للمستحضرات الصيدلانية.