وزير النقل يكشف خريطة نقل الموظفين إلى العاصمة الإدارية

كشف الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، طريقة نقل الموظفين العاملين بالعاصمة الإدارية من خلال الاتوبيسات التي تعمل بالغاز والكهرباء، موضحًا أن هناك 30 أتوبيس يعملون بالكهرباء والغاز حاليا في العاصمة الإدارية.

وأضاف كامل الوزير خلال لقاء خاص مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه تم التعاقد على صفقة أخرى من الأتوبيسات لمواجهة زيادة الأقبال داخل العاصمة، كما أن الأتوبيسات التي تعمل بالكهرباء والغاز تنقل الموظفين من القطار الكهربائي الخفيف الي الحي الحكومي.

وتابع: الأتوبيسات التي تعمل بالكهرباء والغاز تستخدم للنقل داخل العاصمة الإدارية، كما أن وسائل النقل الجماعي موجودة في العاصمة الإدارية.

وأوضح كامل الوزير خلال لقاء خاص مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي»، أن تاكسي العاصمة يعمل بالكهرباء موجود حاليا في العاصمة الإدارية، كما أن المهندس محمد منصور وزير النقل الأسبق تبرع بعدد 145 تاكسي للعمل فى العاصمة الإدارية.

وأشار كامل الوزير إلى المهندس محمد منصور وزير النقل السابق رجل وطني يؤسس لصناعة قوية في مصر للسيارات العادية والكهربائية ، كما تبرع بـ 150تاكسي منهم 145 يعملون في العاصمة و5 مخصصين لنقل الوفود.

الأتوبيسات المخصصة للعمل بالعاصمة الإدارية صناعة مصرية



كشف الفريق كامل الوزير، وزير النقل، أهمية محطة مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأضاف كامل الوزير خلال لقاء خاص مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن القطار الخفيف يبدأ العمل من الساعة 5 صباحا الي 12 مساءً، موضحًا أنه يوجد خطط دائما للتعامل يوميا مع أوقات الذروة.

وتابع: لدينا خطط لوصول القطار لقلب العاشر من رمضان ، وتم الإتفاق مع الشركات التي تعمل في العاشر من رمضان لنقل كل العاملين من منازلهم حتى المصانع بثلاث وسائل مواصلات بدلا من أتوبيسات الشركات.

وأوضح كامل الوزير خلال لقاء خاص مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الأتوبيسات المخصصة للعمل بالعاصمة تعمل بالكهرباء والغاز صناعة مصرية 100%.

اللتر وصل 90 جنيه .. وزير النقل يقارن بين سعر البنزين في ألمانيا ومصر



قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن سعر لتر البنزين في ألمانيا في شهر مارس 2022 كان 2 يورو وفي شهر يونيو 2.7 يورو أي 90 جنيه، وهناك ارتفاع في الأسعار على مستوى دول العالم.

وتابع خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الرئيس السيسي يتأثر بالشائعات التي تصدر من البعض وتستهدف الدولة والقوات المسلحة.

وأضاف وزير النقل أن الأسعار زادت في جميع دول العالم، متابعة أن الحكومة تتعرض للنقد بصورة كبيرة بسبب ارتفاع الأسعار، مؤكدا أن الدولة بها مؤسسات قوية تعمل على مدار الساعة لخدمة المواطنين.

وزير النقل: تأجيل بعض المشروعات الجديدة ولكننا لم نوقفها



أكد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، أن العاصمة الإدارية تم تخطيطها بفكر كبير، ولم تصمم بصورة عشوائية، مشيرًا إلى أن المشروعات في العاصمة الإدارية مستمرة ولم تتوقف.

وأضاف كامل الوزير خلال لقاء خاص مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الحكومة لم تنفق الأموال على العاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدًا أن هناك بعض المشروعات الجديدة تم تأجيلها ولم نوقفها، كما أنه تم إلغاء البت في تنفيذ أي مشروعات جديدة.

وتابع: المشروعات الخدمية لن نوقفها، كما أن المشروعات الصناعية والإنتاجية والخدمية مستمرة سواء كانت جديدة أو قديمة، ولكن المشروعات الخدمية لا نحتاج إليها حاليا تم تأجيلها.

وأوضح كامل الوزير خلال لقاء خاص مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه لن يتوقف العمل فى المشروعات الخدمية مثل المدارس والجامعات والمستشفيات، ولكن سيتم إيقاف المشروعات التي لا عائد لها، مثل إنشاء «السينما، المسارح».

أوراسكوم شركة وطنية وأصحابها هيفضلوا يشتغلوا في مصر وهيدفنوا فيها



قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل إن شركة أوراسكوم مصرية ووطنية وتعمل في المشروعات المصرية وأصحابها يستثمرون في مصر، وتعد أوراسكوم من أكبر الشركات التي تعمل مع القوات المسلحة، كما أن معظم دخلها من العمل مع القوات المسلحة.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد: «أصحاب شركة أوراسكوم هيفضلوا يشتغلوا في مصر لحد ما يموتوا وهيدفنوا في مصر ومعظم دخلها من الشغل مع القوات المسلحة ديه شركة ناجحة».

وتابع الفريق كامل الوزير: «شركة أوراسكوم بتشتغل معانا في مترو الانفاق و المدينة الرياضية ومن أكبر الشركات التي تعمل مع القوات المسلحة وأغلب دخلها ناتج عن العمل في مشروعات مع القوات المسلحة».

وأكد الفريق كامل الوزير، وزير النقل أن شركة أوراسكوم هي شركة ناجحة قائلا : «هي شركة ناجحة وأنا بحب الناجحين».

وذكر الفريق كامل الوزير أن شركة أوراسكوم تشارك في العديد من المشروعات العملاقة في مصر، وتعد شركة ناجحة وأصحابها مستمرون في العمل بالمشروعات العملاقة في مصر.

شركات القطاع الخاص تعمل مع القوات المسلحة بالمشروعات العملاقة



قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل إن دور القوات المسلحة مهم في المشروعات القومية، مؤكدا أن القوات المسلحة لم تطلب النزول إلى المشروعات أو الحصول على عائد مادي.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن القوات المسلحة تم تكليفها من الرئيس السيسي والمصريين لتنفيذ مشروعات ناجحة، وتنفذ القوات المسلحة المشروعات بأعلى درجات الكفاءة والدقة.

وأكد الفريق كامل الوزير أن القوات المسلحة تمتلك أدوات وأساليب النجاح في إنجاز المشروعات، كما أن الرئيس السيسي يعلم أن القوات المسلحة تمتلك موارد بشرية هائلة لتنفيذ المشروعات على أعلى مستوى.

وشدد وزير النقل أنه لا بد من استغلال القدرات البشرية وانضباطها ومعداتها الهندسية في المشروعات العملاقة، موضحا أن القوات المسلحة لديها إمكانيات وقدرات هائلة تعتمد على الشركات المدنية الخاصة في المشروعات العملاقة.

واستطرد وزير النقل أن القوات المسلحة تقوم باستصلاح الأراضي وتنشئ الترع وتحفر الآبار والمصارف وشبكات الري في مصر، موضحا أن شركات القطاع الخاص تعمل مع القوات المسلحة في المشروعات العملاقة، كما أن القوات المسلحة هي المنظم للمشروعات من خلال شركات القطاع الخاص.

وقال وزير النقل إن شركة أوراسكوم مصرية ووطنية وتعمل في المشروعات المصرية وأصحابها يستثمرون في مصر، وتعد أوراسكوم من أكبر الشركات التي تعمل مع القوات المسلحة، كما ان أوراسكوم من أكبر مواردها ومعظم دخلها من العمل مع القوات المسلحة.

وذكر الفريق كامل الوزير أن شركة أوراسكوم تشارك في العديد من المشروعات العملاقة في مصر، وتعد شركة ناجحة وأصحابها مستمرون في العمل بالمشروعات العملاقة في مصر.

كامل الوزير يكشف موعد نقل كافة الوزارات للعاصمة الإدارية



قال الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن هناك 14 جهة ووزارة تعمل حاليا في العاصمة الإدارية، كما أن 25 يونيو 2023 المقبل، ستكون كل الوزارات في مقرها بالعاصمة الإدارية، منوهًا إلى أن وزارة النقل تعمل من العاصمة الإدارية.

وأضاف كامل الوزير خلال لقاء خاص مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن مجلس الوزراء يعمل بنسبة 100% من العاصمة الإدارية، كما أنه تم إنشاء مجموعة من المباني الخدمية في وسط الحي الحكومة .

واصطحب كامل الوزير، الإعلامي أحمد موسى، إلى ساحة الشعب ومسجد مصر بالعاصمة الإدارية، والكشف عن أهميته والهدف منها، موضحًا أن فكرة إنشاء مسجد مصر، تتماشى مع الزحف العمراني لذا لابد من توفير دور العبادة للمواطنين، مثلما حدث في التجمع الخامس في بداية إنشائه تم بناء العديد من دور العبادة.

وروى الفريق كامل الوزير وزير النقل تفاصيل زيارته وضباط الهيئة الهندسية ود. مصطفي مدبولي ورئيس الوزراء، واستشاريين من العاصمة الإدارية لبكين وكازاخستان.