 العابدي: الترجي يملك فرصة للتأهل لنهائي دوري الأبطال.. ولا يوجد مستحيل في كرة القدم - بوابة الشروق
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العابدي: الترجي يملك فرصة للتأهل لنهائي دوري الأبطال.. ولا يوجد مستحيل في كرة القدم

الشروق
نشر في: الأحد 14 مايو 2023 - 1:05 ص | آخر تحديث: الأحد 14 مايو 2023 - 1:05 ص

قال وسام العابدي مدافع نادي الزمالك السابق ومنتخب تونس، إن الترجي مازال يملك حظوظا في التأهل إلى المباراة النهائية لبطولة دوري الأبطال، موضحًا أنه لا يوجد مستحيل في كرة القدم.

وكان فريق الترجي قد خسر أمام نظيره الأهلي بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت على ملعب رادس يوم الجمعة الماضية، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأضاف العابدي في تصريحات تليفزيونية: «المباراة كانت صعبة للغاية على لاعبي الفريق التونسي، بسبب الظروف التي عاشها بغياب جماهيره واللاعبين المؤثرين، حمدو الهوني وبن عياد وبن شريفية».

وتابع: «الأهلي قدم مباراة كبيرة على المستوى الفني، والنتيجة كانت من الممكن أن تكون أكبر من 3 أهداف».

وأتم: «لا يوجد مستحيل في كرة القدم، والترجي ليس أمامه ما يخسره في مباراة الإياب بالقاهرة، رغم أنه من المنطقي أن يتأهل الأهلي للنهائي».


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