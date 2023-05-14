تندم الأسترالية ميليسا لويس على كل لحظة قضتها بجوار المسبح في شبابها؛ إذ شخصت حالة الأم لـ4 أطفال بالإصابة بـ3 أنواع مختلفة من سرطان الجلد منذ عام 2009، وتحتاج الآن إلى علاج غير جراحي مدى الحياة.

وتحدثت ميليسا وهي ممرضة من مدينة سيدني، أصبحت "الوجه غير الرسمي لسرطان الجلد" على منصة "تيك توك" في مقابلة مع صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن الواقع القاسي للمرض، حيث كشفت أنها لم تعان من أي عرض تقليدي، موضحة أن السرطانات التي أصيبت بها بدت مثل بشرة متقشرة أو بشرة غير متساوية.

وذكرت الصحيفة أنه في عام 2018 أزال الجراحون ورم سرطاني من أذنها، وأخذوا خزعة من جبهتها، والتي تبين أنها شكل مبكر من سرطان الجلد يسمى داء "بوين".

واعترفت ميليسا بأنها كانت تصاب باستمرار بحروق عندما كانت طفلة بسبب بقائها في الخارج تحت أشعة الشمس طوال الصيف بجانب المسبح، وخلال سنوات مراهقتها كانت تقضي وقتها على الشاطئ لاكتساب سمرة.

وفي حين يعتقد معظم الناس أن سرطان الجلد يبدو مثل "شامة مخيفة داكنة"، لم يكن هذا هو الحال مع ميليسا، حيث كانت العلامات المبكرة على المرض المميت لا ترى بالعين المجردة، وتعين عليها الخضوع لفحص لدى طبيبين حتى أمكن تشخيص المرض. وقالت: "كانوا بحاجة لرؤية وجهي بواسطة المجهر لاكتشاف الأمر".

وتشجع ميليسا الآخرين الآن على إجراء الفحوصات الجلدية، وحماية بشرتهم يوميا بوضع واقي الشمس، بغض النظر عن فصل الطقس.