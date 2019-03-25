أنباء عن إطلاق صواريخ وقصف بعد اتفاق الجهاد الإسلامي وإسرائيل على وقف إطلاق النار

أفادت تقارير بوقوع إطلاق نار في محيط قطاع غزة، يوم السبت، على الرغم من اتفاق إسرائيل وحركة "الجهاد الإسلامي" على وقف إطلاق النار.

وكان من المقرر أن تتوقف جميع الأعمال العدائية بين الجانبين، مساء السبت في تمام الساعة 10 مساء (1900 بتوقيت جرينتش)، من أجل إنهاء تبادل إطلاق النار الأخير في قطاع غزة، وفقا لتقارير إعلامية إقليمية مختلفة.

ويبدو أن كلا الجانبين قد وافق على مقترح من جانب الممثلين المصريين، الذين غالبا ما يعملون كوسيط بين الطرفين.

وأكد قيادي في الجهاد الإسلامي للتلفزيون المصري، على التوصل لإتفاق.

وأكد ذلك أيضا مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنجبي، وفقا لبيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. لكن هنجبي حذر من أن إسرائيل ستدافع عن نفسها في حال تعرضها لمزيد من الهجمات.

وشكر مصر على "جهودها الكبيرة" في التوسط لإنهاء القتال.

ومع ذلك، استمرت الهجمات الصاروخية من قبل مسلحين فلسطينيين على مناطق إسرائيلية بعد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ بشكل رسمي.

وبعد وقت قصير من الإعلان عن الاتفاق، ذكرت وسائل إعلام اسرائيلية أن مسلحين فلسطينيين أطلقوا صواريخ عديدة صوب إسرائيل. وسُمع دوي صافرات الإنذار والانفجارات في محيط مدينة تل أبيب الإسرائيلية. وقال المسعفون إن ثلاثة إسرائيليين أصيبوا وهم في طريقهم إلى الملاجئ.

وردا على ذلك ، هاجم سلاح الجو الإسرائيلي مرة أخرى أهدافا في الشريط الساحلي.

يشار إلى أن إسرائيل تشن منذ يوم الثلاثاء هجوما عسكريا واسع النطاق ضد حركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة. ويقول الجيش الإسرائيلي إن أكثر من 370 موقعا فلسطينيا تعرضت للهجوم حتى الآن وقتل ستة من كبار أعضاء حركة الجهاد.

وتصنف الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حركة الجهاد الإسلامي، التي لها صلات وثيقة بإيران، على أنها منظمة إرهابية. ومثل حماس التي تحكم قطاع غزة، فإن هدفها هو تدمير إسرائيل.

وقال الجيش الإسرائيلي إن الجهاد أطلقت أكثر من 1200 صاروخ وقذيفة هاون باتجاه إسرائيل في الأيام القليلة الماضية، منها 970 عبرت الحدود.

وقتل أكثر من 30 فلسطينيا في أعمال العنف الأخيرة في قطاع غزة بينهم العديد من أطفال.