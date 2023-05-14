قال اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية التأمين الاجتماعي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، مهتم اهتمامًا كبيرًا بالتأمينات الاجتماعية وأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، مردفا: «الرئيس سابق بخطوات في التخطيط للمستقبل».

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع عبر فضائية «الأولى»، صباح الأحد، أن الهدف من التخطيط للمستقبل مرتبط بتقديم خدمة تأمينية للمواطن المصري تليق به، وكذلك خدمة إنسانية وفيها آدمية.

وذكر أن الرئيس السيسي، يتابع بصورة دقيقة ودؤوبة كل التفصيلات للوقوف على آخر التطورات في الهيئة، موضحًا أن خطة التطوير تستهدف إنشاء منظومة معلومات جديدة؛ بها تكامل وربط مع قواعد بيانات الدولة تباعًا.

وأكد رئيس هيئة التأمين الاجتماعي، أن ربط قواعد البيانات بالجهة التي تصدر منها الورقة المطلوبة من المواطن، يساهم في جعل الخدمة «لحظية»، معلنًا الربط مع 8 جهات إلكترونيًا حتى الآن.

وصرح بأن الهيئة تطلق منظومة التأمينات الجديدة شهر أكتوبر، قائلًا إن المنصة الإلكترونية للهيئة تساعد المواطن على طلب الخدمة وأدائها دون الانتقال إلى المكتب، بما يرفع المعاناة عنه في التعامل مع التأمينات الاجتماعية.

وذكر أن لقاءه مع الرئيس السيسي، أمس السبت، تناول خطة تطوير مقار الهيئة، قائلًا إن 50% من مساحة مكاتب التأمينات عبارة عن أرشيف ورقي، ونصف المساحة الآخر مخصص للموظفين والجمهور.

وأوضح أن الهيئة ستعمل على سحب الأرشيف الورقي على قاعدة بحث حفظية، معقبًا: «لن يكون هناك اعتماد على الملف الورقي مستقبلًا، هذا المشروع ضخم لأنه يتضمن أكثر من 45 مليون ملف، وكل ملف به مجموعة من الأوراق».

وأكمل أنه طلب من الرئيس السيسي، تطوير المقرات وإنشاء هوية بصرية لها مميزة للمكتب بحيث يتحول إلى فرع بنك به شبابيك لأداء الخدمة، وأماكن انتظار لائقة بالمواطن، ونظام انتظار آلي، وعمل باستخدام الحاسب الآلي، حتى يتمكن المواطن من الحصول على خدمته بسهولة ويسر وآدمية تتماشى مع عطائه للدولة.

واجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس السبت، مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع شهد متابعة عملية تطوير الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، في إطار رؤية مستقبلية شاملة، تتضمن تحديث الهيكل الإداري للهيئة ومقراتها التأمينية، بما في ذلك مكاتب خدمة المواطنين التابعة لها، إلى جانب تعزيز الميكنة والتحول الرقمي، وتطوير الموارد البشرية، بالإضافة إلى تحقيق التكامل الالكتروني والربط الشبكي مع الجهات الحكومية المختلفة، وكذلك تحسين بيئة العمل داخل الهيئة.