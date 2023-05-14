خبراء: الهزات الغامضة التي شعر بها سكان بورنهولم بالدنمارك لم تكن ناجمة عن زلزال

الهزات الغامضة التي شعر بها سكان جزيرة بورنهولم الدنماركية في بحر البلطيق، يوم أمس، لم تكن ناجمة عن زلزال، بحسب ما قاله خبراء معنيون بالتحقيق بشأن هذه الظاهرة.

وقالت ترينه دال ينسن وهي خبيرة جيوفيزياء في هيئة المسح الجيولوجي بالدنمارك وجرينلاند لوكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ" اليوم الأحد، إن انفجارا وقع في بولندا يحتمل أن يكون هو السبب.

وقالت دال ينسن: "تلقينا ما يقرب من 70 بلاغا من أشخاص في بورنهولم، تفيد بأنهم قد تعرضوا لجميع أنواع موجات الضغط، والضوضاء الصاخبة العميقة وصوت قعقعة النوافذ".

وأضافت: "تم الشعور بالاهتزازات بين الساعة الثالثة والرابعة مساء (1300-1400 بتوقيت جرينتش)، وكانت - بالتأكيد - استثنائية في طبيعتها"، مضيفة: "لم نتلق مطلقا مثل هذا العدد الكبير من التقارير من بورنهولم".

ومع ذلك، لم يتم الكشف عن تسجيل حدث زلزالي في الجزيرة.

وافترضت العالمة، أن ما شعر به سكان بورنهولم كانت مجرد موجات صوتية، وقالت إن انفجارا في شمال بولندا تزامن مع ورود التقارير.