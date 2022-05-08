لجنة المحليات: حركة سياسية بالحوار الوطني اشترطت دعوة حزب «أبو الفتوح» ولكن رفضنا

قال النائب علاء عصام مقرر مساعد لجنة المحليات بالحوار الوطني، إن الجلسة النقاشية التي ستنعقد صباح غدًا، عن قانون مباشرة الحقوق السياسية، وعدد من القضايا الأخرى.

وأشار خلال لقائه ببرنامج «دي إم سي»، تقديم الإعلامية إيمان الحصري، والمذاع على قناة «دي إم سي»، مساء السبت، إلى أنه سيتم مناقشة عدة قضايا وموضوعات كل أسبوع بالحوار الوطني، مؤكدًا أنه لا توجد أولوية في المحاور ولكن ستكون في الموضوعات حسب ما اتفق عليه مجلس الأمناء وما تلقوه من مقترحات من المواطنين والخبراء والشباب.

وأضاف أن استمرار الحوار الوطني على المستوى الشعبي، ثم على المستوى القيادات والنخب له دلالة كبيرة جدًا بأن الحوار لم يكن عادًا أو مصطنعًا أو لظرف معين، ولكن نحن أمام حوار مستمر، مُبينًا أن الخلافات التي كانت بين الفرقاء والقوى السياسية احتاجت شهور طويلة.

وعقب: « لما رحت أول مرة كنت معتقد إن الخلافات اللي كانت بين القوى السياسية هتقعد شهور، لكن الحس الوطني غلب على كل ده»-على حسب وصفه.

ورأى أن قانون الأحزاب ونظام الانتخابات والمحليات هما أساس تنمية الحياة السياسية، لأن النظام الانتخابي هو ما سيقود إلى عمل انتخابات سواء برلمانية أو محليات بنظام قوائم معينة ونظام انتخابي يمنع المال السياسي ويزيد من أهمية وإيمان المواطنين بالانتخابات.

وأشار إلى أن المحليات تلعب دورًا كبيرًا في الحياة التنفيذية والسياسية في مصر، منوهًا أن بحث القضايا السياسية يستلزم البحث في القضايا الاجتماعية والاقتصادية.

وذكر أن الدولة المصرية تحافظ على الدعم إيمانًا منها بدورها الاجتماعي تجاه المواطنين، مؤكدًا أن الحوار الوطني يساهم في إزالة العقبات داخل المجتمع بشرط تقديم مقترحات جادة.

ونوه أن كان هناك مشروطية سياسية من أحد الحركات المشاركة في الحوار الوطني، وتحدثت عن رغبتها في دعوة حزب مصر القوية بقيادة عبد المنعم أبو الفتوح للمشاركة بالحوار، ولكن تم رفض هذه الدعوة من قبل المشاركين بالحوار الوطني.

