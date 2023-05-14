 قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي تقتحم البلدة القديمة في نابلس شمال الضفة الغربية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي تقتحم البلدة القديمة في نابلس شمال الضفة الغربية

أ ش أ
نشر في: الأحد 14 مايو 2023 - 10:10 ص | آخر تحديث: الأحد 14 مايو 2023 - 10:10 ص

 

اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم البلدة القديمة في مدينة نابلس.

وقال سكان في مُحافظة "نابلس" الشمالية إن القوات اقتحمت البلدة القديمة في مدينة "نابلس" من عدة محاور، ودفع جيش الاحتلال بتعزيزات عسكرية، ودوت صافرات إنذار بالبلدة القديمة.

وذكر شهود عيان أن قوات الاحتلال تحاصر منزلا في البلدة القديمة، فيما قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقمه نقلت إصابة واحدة على الأقل بالاختناق بالغاز المسيل للدموع إلى المُستشفى الوطني.

وأعلنت الإدارة التعيمية في "نابلس" تأجيل الدوام في المدارس في مُحيط البلدة القديمة حتى الساعة التاسعة.


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