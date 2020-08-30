رئيس رابطة تجار السيارات: نريد الحد من التعامل بالدولار لمدة شهر

قال المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، إن قطاع السيارات يعمل به 3 ملايين نسمة في الشقين التجاري والصناعي، ذاكرًا أنه يواجه مشكلات كثيرة اعتبارًا من عام 2019.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء السبت، أن الأوضاع في القطاع تتجه من سيئ إلى أسوأ؛ بسبب الأزمات العالمية المتتالية، وما تسببت فيه الحرب الروسية والأوكرانية من مشكلات في الرقائق الإلكترونية.

وذكر أن أسعار الذهب والسيارات وصلت إلى أرقام مخيفة؛ لأن الدولار تجاوز في السوق السوداء 40 جنيهًا، قائلًا إن الأمر دفع الرابطة لإطلاق حملة بعنوان «ادعم الجنيه عملة بلدك»، بهدف دعم العملة المحلية.

وأكمل: «نوجه رسالة للتجار والوكلاء والموزعين ولكل جموع الشعب، نريد الحد من التعامل بالدولار لمدة شهر، لو اللحمة غليت ومش عاوزين ناكل لحمة لمدة شهر هل فيه مشكلة؟ على مدار حياتي لم أر أوفر برايس في الأجهزة الكهربائية، هنقعد نتفرج على بعض لحد إمتى!».

وأشار إلى أن الرابطة حذرت من التعامل مع السوق السوداء؛ لأنه يضر بالدولة واقتصادها، مستشهدًا بأرقام المديونيات التي استعرضت خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، في الأيام الماضية.

وأطلقت رابطة تجار السيارات حملة بعنوان «ادعم الجنيه عملة بلدك» مطالبة كل التجار والمستوردين والوكلاء والموزعين المشاركة الفعالة من خلال التوقف عن شراء الدولار تمامًا، وكذلك عدم التعامل مع السوق السوداء التي تسبب في دمار اقتصاد مصر.

جاء ذلك نظراً لما تمر به البلاد من ظروف اقتصادية استثنائية صعبة، مع وجود أزمات عالمية أثرت بشكل كبير على قيمة الجنيه المصري أمام الدولار.