خبير تحكيمي: هدف الإسماعيلي أمام الزمالك غير صحيح

يرى سمير عثمان الخبير التحكيمي، أن لقطة مطالبة لاعبي الإسماعيلي بركلة جزاء في الشوط الثاني من مواجهة الزمالك، تستحق فتح تحقيق مع طاقم التحكيم وحكام تقنية الفيديو «VAR».

وكان الإسماعيلي قد فاز على نظيره الزمالك بهدفين لهدف، في المباراة التي أقيمت على ستاد الإسماعيلية مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الـ 27 من الدوري المصري الممتاز.

وقال عثمان في تصريحات تليفزيونية: «هدف الإسماعيلي الأول غير صحيح لأن هناك مخالفة واضحة على المهاجم، والفار وضح الحالة بشكل جيد للحكم محمد عادل، الذي كان له رأي آخر».

وأضاف: «حارس الزمالك قام بتصرف غريب وغير مفهوم بعد عرقلة لاعب الإسماعيلي دون كرة، واللعبة ركلة جزاء واضحة، وكان يجب على حكام الفار استدعاء محمد عادل لمراجعتها».

وأوضح سمير عثمان: «يجب على لجنة الحكام فتح تحقيق مع طاقم تحكيم مباراة اليوم وحكام الفار، بسبب لقطة مطالبة الإسماعيلي بركلة جزاء خلال أحداث الشوط الثاني».

وأتم: «فيما يخص لقطة مطالبة لاعبي الزمالك بركلة جزاء خلال الشوط الثاني، فقرار الحكم سليم رغم أن الكرة اصطدمت بيد مدافع الإسماعيلي، ولكنها كانت في وضعها الطبيعي».