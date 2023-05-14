موسكو تعلن مقتل قائدين عسكريين روسيين على الجبهة في أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان اليوم الأحد، عن مقتل قائدين عسكريين روسيين على الجبهة في أوكرانيا.

وبحسب ما نشرته وكالة «سبوتنيك»، أكدت الوزارة أن قائد لواء المشاة الآلي الرابع العقيد فياتشيسلاف ماكاروف، توفي خلال القتال في جمهورية دونيتسك، مشيرة إلى أنه قاد المعركة بنفسه.

ولفتت إلى أن «قائد اللواء بجروح خطيرة أثناء صد الهجوم الثالث، وتوفي خلال الإجلاء من ساحة المعركة».

وأشارت إلى وفاة نائب قائد فيلق الجيش للعمل العسكري السياسي العقيد يفغيني بروفكو، منوهة أنه صد خلال المعركة أحد الهجمات، ومات بعد أن أصيب بشظايا متعددة.

وذكرت أن القوات الروسية صدت جميع هجمات القوات الأوكرانية في منطقة أرتيوموفسك، ولم تسمح بأي اختراقات.

وأكملت: «أجرى العدو محاولات جسيمة لاختراق دفاع قواتنا في شمال وجنوب أرتيوموفسك خلال اليوم الماضي، وقد تم صد جميع هجمات القوات المسلحة لأوكرانيا. ولم يحدث اختراق في دفاع القوات الروسية».

ووفقًا للوزارة، تواصل مفارز الهجوم، بدعم من وحدات القوات المحمولة جواً، القتال من أجل السيطرة على الأحياء الغربية من أرتيوموفسك.