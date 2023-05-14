 زيلينسكي يعرب عن تشككه فى أي وساطة بين أوكرانيا وروسيا - بوابة الشروق
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زيلينسكي يعرب عن تشككه فى أي وساطة بين أوكرانيا وروسيا

د ب أ
نشر في: الأحد 14 مايو 2023 - 4:53 ص | آخر تحديث: الأحد 14 مايو 2023 - 4:53 ص

رد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بصورة سلبية على إمكانية توسط البابا فرنسيس في حرب أوكرانيا بين كييف وموسكو.

وعندما سئل عن ذلك في مقابلة تلفزيونية على قناة "ريا 1" خلال زيارة إلى إيطاليا، قال زيلينسكي: "مع كل الاحترام الواجب للبابا، الأمر هو أننا لسنا بحاجة إلى وسطاء بين أوكرانيا والمعتدي الذي احتل أراضينا، ولكن خطة عمل لسلام عادل في أوكرانيا".

وقال زيلينسكي إن الماضي أظهر أنه من غير الممكن التفاوض مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وقال زيلينسكي: "لا يمكن لأي دولة في العالم أن تفعل ذلك".

وفي وقت سابق، التقى الرئيس الأوكراني البابا وكذلك قادة سياسيين إيطاليين.

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