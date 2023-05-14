التموين: الذهب في أمريكا أرخص من مصر 1000 جنيه

قال الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية إن حساب سعر الذهب في السوق الأمريكي، بسعر صرف الدولار في السوق الموازي داخل مصر؛ فإن الفرق يصل إلى ألف جنيه في الجرام لكلا العيارين، موضحا أن عيار 24 يبلغ «64.6»، دولارًا، وعيار 21؛ هو «54» دولارًا.

وأكد خلال لقاء لبرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي، المذاع عبر شاشة «ON E» مساء السبت، أن ما يحدث في سوق الذهب داخل مصر؛ يعد مغالاة مبالغة -غير مبررة- في سعر المنتج النهائي، لافتا إلى بلوغ سعر الجنيه الذهب أكثر من 22 ألف جنيه، مقارنة بـ 7 آلاف جنيه منذ عام مضى.

ورد ارتفاعات أسعار الذهب داخل السوق المحلي؛ إلى التسابق الشديد على اقتناء السبائك والجنيهات، لا سيما بعد توقف القطاع المصرفي عن طرح شهادات ادخار جديدة، وخروج نحو ما يقدر بـ 800 مليار جنيه من الشهادات الادخارية إلى الاستثمار في قطاع الذهب، الذي يعد ملاذ آمن للحفاظ على قيمة العملة.