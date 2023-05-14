استمرار حظر منصات التواصل الاجتماعي بباكستان خوفا من استغلالها لأغراض سياسية

عادت خدمات البيانات المحمولة إلى باكستان، في وقت متأخر من مساء يوم الجمعة، ولكن ظل الوصول إلى منصات التواصل الاجتماعي الرئيسية محظورا، حيث لم تسمح وزارة الداخلية بعد بالوصول إلى تلك المنصات، بحسب ما ذكرته صحيفة "دون" الباكستانية، اليوم الأحد.

ومع اندلاع الاحتجاجات العنيفة بعد اعتقال عمران خان رئيس حزب "حركة الانصاف الباكستانية"، أوقفت الحكومة الباكستانية خدمات البيانات المحمولة في التاسع من مايو الجاري وحظرت استخدام منصات "تويتر" و"فيسبوك" و"يوتيوب"، حيث تم تداول ومشاركة مقاطع فيديو تظهر أعمال التخريب التي شهدتها البلاد.

وبعد 4 أيام، وتحديدا في يوم الجمعة، وبعد ضغوط شديدة من العديد من الجهات لاستعادة خدمات الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، أمرت وزارة الداخلية هيئة الاتصالات الباكستانية برفع القيود المفروضة.

واستؤنفت خدمات البيانات المحمولة في البلاد عند الساعة العاشرة مساء تقريبا، ولكن مع استمرار تعذر الوصول إلى منصة "تويتر"، وغيرها من منصات التواصل الاجتماعي الأخرى.

وقال مسئول رفيع في وزارة الإعلام، بشرط عدم الكشف عن هويته، إن الحكومة تخشى من أن تستخدم منصة التواصل الاجتماعي)من جانب المعارضة لأغراض سياسية.