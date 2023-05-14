رئيس نقابة عمالية في بريطانيا يدعو لقمة خاصة لحل فوضى الإضرابات في السكة الحديد

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دعا رئيس أكبر نقابة عمالية في بريطانيا إلى عقد قمة خاصة لمعالجة "الفوضى" في القطاع وسط تصاعد الإضرابات.

وواجه الركاب شقاء جديدا في السفر اليوم السبت حيث أضرب أعضاء نقابة العاملين في السكك الحديدية والبحرية والنقل عن العمل وذلك في نزاع طويل بشأن الرواتب وظروف العمل، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا".

وأعقب الإضراب، الذي جاء في اليوم الختامي لمسابقة الأغنية الأوروبية (يوروفيجن) في ليفربول، توقف سائقي القطارات أمس الجمعة مما عطل خدمة القطارات في أنحاء عديدة من إنجلترا.

ولم تتأثر خدمة القطارات في منطقة "ميرسيسايد" بالإضراب، ومن المتوقع أن تستمر بالشكل المعتاد خلال المرحلة النهائية من مسابقة (يوروفيجن).

وتعتزم نقابة السائقين "أسليف" تنظيم إضرابات إضافية وحذرت من أن النزاع قد يستمر لشهور.