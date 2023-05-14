قال المستشار محمود فوزي الأمين العام للحوار الوطني، إن القوة الحقيقية للأحزاب السياسية تكمن في الشارع.

وأضاف في مداخلة خلال الجلسة الثانية للجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي "قانون مجلس النواب"، أن نظام القائمة النسبية دستوري وفقا لقرار سبق أن أصدرته المحكمة الدستورية العليا.

ولفت إلى أن الدستور ينص على أن هناك سبع فئات يجب تمثيلها في القائمة، موضحا أن الغرض من ذلك أن يكون أصحاب الصفة والمصلحة أنفسهم داخل البرلمان وليس من ينوب عنهم.

وشدد على ضرورة أن يكون هناك تصور لشكل القائمة النسبية في ظل تواجد الفئات السابع الملزم تمثيلها وفقا للدستور.

وانطلقت اليوم جلسات الحوار الوطني، بجلسة عقدتها لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابى بالحوار الوطنى لمناقشة النظام الانتخابى فى ظل الضوابط الدستورية "قانون مجلس النواب".