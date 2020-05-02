 زلزال بقوة 4.3 درجة يضرب العاصمة الأفغانية كابول - بوابة الشروق
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زلزال بقوة 4.3 درجة يضرب العاصمة الأفغانية كابول

أ ش أ
نشر في: الأحد 14 مايو 2023 - 4:05 م | آخر تحديث: الأحد 14 مايو 2023 - 4:05 م

ضرب العاصمة الأفغانية كابول، اليوم الأحد، زلزال بلغت شدته 4.3 درجة على مقياس ريختر.

وذكرت وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية، أن الزلزال وقع على عمق 66 كيلومترا في كابول، ولم ترد أي تقارير حتى الآن عن حدوث أضرار ولا سقوط ضحايا جراء الزلزال وفي انتظار المزيد من التفاصيل.

جدير بالذكر أن أفغانستان معرضة للكوارث الطبيعية، بما في ذلك الزلازل والانهيارات الأرضية والفيضانات المفاجئة والجفاف والانهيارات الجليدية والأمطار الغزيرة. وتؤثر الكوارث الطبيعية بشكل كبير على البلاد بسبب ضعف نظام الاستجابة وشبكة النقل.

ويتطلب تكرار الزلازل في شمال وشمال شرق البلاد، بما في ذلك العاصمة كابول، مزيدًا من الحذر والتدابير للحد من شدة الكارثة في البلاد.

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