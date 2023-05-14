سان جيرمان ينتصر بخماسية على أجاكسيو ويقترب من لقب الدوري الفرنسي

اقترب باريس سان جيرمان خطوة جديدة ومهمة من الحفاظ على لقبه في الدوري الفرنسي لكرة القدم بفوزه الساحق 5 / صفر على أجاكسيو اليوم السبت في المرحلة الـ35 من المسابقة، والتي شهدت اليوم أيضا فوز ستراسبورج على نيس 2 / صفر.

على استاد "حديقة الأمراء" بالعاصمة الفرنسية باريس، حقق باريس سان جيرمان انتصارا كبيرا على ضيفه أجاكسيو بخماسية نظيفة ليكون الانتصار الثاني له على التوالي في المسابقة.

وعزز سان جيرمان صدارته للمسابقة رافعا رصيده إلى 81 نقطة بفارق ست نقاط أمام لانس قبل المراحل الثلاثة الأخيرة من المسابقة هذا الموسم.

وتجمد رصيد أجاكسيو عند 23 نقطة في المركز الثامن عشر ليهبط رسميا إلى دوري الدرجة الثانية بغض النظر عن نتائج المراحل الثلاثة المتبقية من المسابقة.