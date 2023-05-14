يتوجه وفد من الكتلة البرلمانية لحزب اليسار الألماني المعارض، إلى أوكرانيا للقيام بجولة هناك خلال هذا الأسبوع.

وأكد المتحدث باسم الكتلة ميشائل شليك اليوم الأحد، أن الوفد سيزور كل من منطقتي بوتشا وإيربين ومدينة خاركيف، بجانب العاصمة الأوكرانية كييف، خلال الفترة التي تمدد من بعد غد الثلاثاء وحتى الأحد القادم.

وإلى جانب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب اليسار الألماني ديتمار بارتش، يشمل الوفد أيضا المرشح السابق من حزب اليسار للانتخابات الرئاسية جرهارد ترابرد.

جدير بالذكر أن هذه هي الزيارة الثانية لوفد من الكتلة البرلمانية لحزب اليسار الألماني لأوكرانيا منذ بدء الحرب في فبراير العام الماضي، وكانت الزيارة الأولى قبل عام في مايو من العام الماضي.

ومن المقرر أن يزور الوفد مستشفيات ومراكز طوارئ، وأن يجري مباحثات مع مسئولين من منظمات مساعدة.

وأضاف المتحدث باسم الكتلة البرلمانية لليسار، أنه من المقرر أن يكون هناك لقاء في كييف بساسة ومسئولين.

ومن المقرر استقبال الوفد في خاركيف من جانب محافظ المنطقة، وفقا للبيانات، كما سيكون هناك زيارات للمناطق التي تعرضت للقصف بالمدينة وكذلك زيارة لمستشفى عسكري هناك.