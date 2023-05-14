ليفاندوفسكي ينضم لقائمة تاريخية في الدوري الإسباني

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انضم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم برشلونة، إلى قائمة تاريخية بعد هدفه في مرمى إسبانيول، ضمن منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم.

ويحل برشلونة ضيفاً على إسبانيول، في المباراة المقامة حالياً على ملعب باور 8، ضمن لقاءات الجولة 34 لليجا.

وتمكن ليفاندوفسكي من افتتاح التسجيل للبارسا بالهدف الأول في الدقيقة 11 من عمر الشوط الأول.

وبحسب شبكة أوبتا للإحصائيات والأرقام الرياضية، انضم ليفاندوفسكي إلى قائمة أسرع اللاعبين تسجيلا لـ 20 هدفًا في بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم في القرن الحادي والعشرين.

وأوضحت الشبكة العالمية أن القائمة تضم، كريستيانو رونالدو وصل لهذا الإنجاز في 24 مباراة - راداميل فالكاو 26 - خوليو بابتيستا 30 - روبرت ليفاندوفسكي 30 لقاء.

ويحتاج برشلونة للفوز في مباراة اليوم ليتوّج رسميًا بلقب الليجا، حيث يتصدر جدول الترتيب برصيد 82 نقطة. على الجانب الآخر يتواجد إسبانيول في المركز قبل الأخير برصيد 31 نقطة.