تحطم مقاتلتين ومروحيتين للجيش الروسى على الحدود مع أوكرانيا

تحطمت طائرتان مقاتلتان ومروحيتان تابعتان للجيش الروسى في منطقة بريانسك الروسية على الحدود مع أوكرانيا اليوم السبت، وفقا لتقارير إعلامية.

وأظهرت مقاطع فيديو على شبكات التواصل الاجتماعي طائرة مروحية تنفجر قبل أن تتحطم على الأرض مشتعلة. وفي وقت لاحق، ذكرت وكالة الأنباء الحكومية "تاس" أن طائرة مقاتلة روسية من طراز سوخوي سو-34 قد تحطمت.

وفي فترة ما بعد الظهر، أفادت العديد من وسائل الإعلام بتحطم طائرة مروحية ثانية. وفي وقت لاحق من المساء، ذكرت صحيفة كوميرسانت أيضا أن طائرة مقاتلة ثانية من طراز "سو – 35" قد أسقطت.

ولم يُعرف بعد سبب الحادثين.

وذكرت صحيفة كوميرسانت أن المروحيتين والطائرتين أسقطت بصواريخ.

وتحت عنوان "هجوم صاروخي في السماء" قالت الصحيفة إن الطائرات كانت تحمل وحدة قتالية روسية كان من المفترض أن تشن هجمات في أوكرانيا. وأضافت أنه يجري البحث عن مشتبه بهم.

وفي وقت سابق من اليوم السبت، أبلغت أوكرانيا عن العديد من هجمات الطائرات المسيرة الروسية والعديد من الانفجارات في منطقة خميلنيتسكي غربى أوكرانيا.

وأصيبت منشآت حيوية للبنية التحتية وأصيب أشخاص، حسبما أعلن عمدة العاصمة الإقليمية التي تحمل الاسم نفسه، أولكسندر سيمشيشين، اليوم السبت.

وقالت السلطات إن 11 شخصا أصيبوا. ووفقا لتقارير، تأثرت مرافق السكك الحديدية أيضا.

وشوهدت كرة نارية ضخمة ترتفع نحو السماء، وذلك عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

ووفقا للجيش الأوكراني، تم إسقاط ما مجموعه 17 من أصل 21 طائرة إيرانية مسيرة من نوع "شاهد 136/131" في الهجمات الليلية.

وتشن روسيا هجمات بصورة متكررة على أوكرانيا من خلال ضربات ضخمة بطائرات مسيرة.

في غضون ذلك، أفادت وسائل إعلام رسمية روسية بوقوع انفجارات في العاصمة الإقليمية لوهانسك بشرق أوكرانيا التي تحتلها موسكو للمرة الثانية منذ يوم الجمعة.

وظلت المدينة، التي يسيطر عليها انفصاليون موالون لروسيا منذ عام 2014، بمنأى عن الحرب إلى حد كبير حتى الآن. وشوهدت سحابة ضخمة من الدخان في السماء حسبما ذكرت تقارير وسائل الإعلام الروسية اليوم السبت.

ولم يتسن التحقق من هذه المعلومات بشكل مستقل.