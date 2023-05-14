حسمت نتيجة التعادل السلبي مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا والتي أقيمت بين الوداد المغربي وصنداونز، على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.

كانت رغبة فريق صنداونز من البداية هي تحقيق الفوز، حيث أحرز بيتر شالوليلي الهدف في الدقيقة العاشرة من بداية المباراة، إلا أن حكم المباراة ألغاه بعد الرجوع لتقنية الفيديو بداعي وجود تسلل عليه

وقبل خمس دقائق من نهاية الشوط الأول، وتحديدًا عند الدقيقة 43 استدعى حكم تقنية الفيديو، حكم اللقاء، من أجل مراجعة تقنية الفيديو ووجد تدخل متهور من لنيو مايما لاعب صنداونز على لاعب الوداد أمين أبو الفتح، وبالتالي أشهر أمامه البطاقة الحمراء.

وبعدها فشل فريق الوداد في استغلال ظروف صنداونز الذي لعب الوقت المتبقي من المباراة منقوصًا.

وتعد أخطر هجمات المباراة في الدقيقة 45 عندما لعبت ركلة حرة للوداد في منتصف ملعب صنداونز جهة اليمين نفذها يحيي عطية الله بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء قابلها أيوب العملود برأسية أبعدها الحارس روني ويليامز بشكل رائع من أسفل يمين مرماه.

وسعى فريق الوداد يبحث عن الثغرة التي يسجل من خلالها الهدف الأول أمام الفريق المتماسك صنداونز، التي كانت له الكلمة العليا في المباراة، حتى جاءت الدقيقة 65 التي وضعت زهير المترجي في انفراد تام بالمرمى ولكنه سدد كرة أبعدها الحارس روني ويليامز من يمين مرماه.

ورغم التعديلا ت على تشكيل المباراة سواء من جانب صنداونز والوداد، إلا أن المباراة انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف.

وقبل أن تنتهي المباراة بدقيقتين فقط، أشهر حكم المباراة بطاقة حمراء لمارسيلو برافو الذي تدخل بعنف على لاعب الوداد في منتصف الملعب.

ومن المقرر أن يحل الوداد ضيفًا على صنداونز يوم السبت الموافق 20 مايو الجاري، من أجل تحديد المتأهل لنهائي دوري الأبطال.