محافظ أسوان: تكثيف الجهود لاستكمال مشروعات المرحلة الأولى ضمن حياة كريمة

أكد محافظ أسوان أشرف عطية، تكثيف الجهود لاستكمال المشروعات الجارية، مع الإسراع في تسليم المشروعات المنتهي منها ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وإيجاد الحلول الجذرية لتجاوز أي معوقات أو تحديات، والتركيز على مشروعات البنية التحتية من مياه الشرب والصرف الصحي بإدراجها في مخطط المرحلة الثانية.

جاء ذلك خلال لقاء محافظ أسوان، بمدير قطاع دار الهندسة بالصعيد اللواء مجدي أحمد محمود.

وشهد اللقاء، مناقشة الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتي أطلقها الرئيس لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وفقًا لرؤية مصر 2030، وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

وتناول اللقاء، آخر المستجدات في كل قطاع ومراحل العمل التي وصل إليها حتى الآن، وبحث المقترحات لمواجهة المعوقات أو أي ملاحظات قد تظهر حتى يتسنى تلافيها بالتنسيق مع الجهات المنفذة للمشروعات.

ووجه المحافظ، بتكثيف الجهود لزيادة معدلات الإنجاز في تنفيذ المشروعات وفقا للخطة الزمنية، مع مراعاة معايير الجودة في تنفيذ الأعمال.

وكشف عن متابعته المستمرة لتقارير دار الهندسة الخاصة بالمشروعات التي يجري تنفيذها، وأعمال التنفيذ بالقرى والنجوع سواء عن طريق الجولات الميدانية أو عن طريق عقد الاجتماعات؛ للتأكد من نسب التنفيذ، ومراحل العمل، وهو الذي يتوازى مع نزول رؤساء المراكز والمدن والقرى وقيادات المحافظة إلى أرض الواقع؛ للمرور على المشروعات حتى الانتهاء من الأعمال، للتأكد من مطابقتها للمواصفات والمعايير الفنية المقررة، وإزالة المعوقات.