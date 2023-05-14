تايوان تعثر على حطام منطاد رصد جوي على جزيرة صغيرة قرب الصين

عثر الجيش التايواني على حطام منطاد رصد جوي، يشتبه أنه من صنع الصين، على واحدة من الجزر الصغيرة الواقعة على خط المواجهة بالقرب من الصين أمس السبت.

وفي بيان صحفي، ذكرت قيادة الدفاع في جزر "ماتسو" التابعة للجيش، المسؤولة عن حراسة أرخبيل "ماتسو" بالقرب من جنوب غرب الصين إن فريق دفاعها في "جوجوانج" عثر على حطام ما يشتبه أنه منطاد رصد جوي على طريق خارج معسكرها، خلال دورية جرت مساء أمس السبت، حسب وكالة الأنباء التايوانية "سي.إن.إيه" اليوم الأحد.

والمنطاد المشتبه مدون عليه الأحرف الصينية المبسطة لشركة "شنغهاي تشانج وانج" لتكنولوجيا الأرصاد الجوية ومطبوع عليه المسبار اللاسلكي الرقمي "جي.تي.إس.12".

وتستخدم تايوان أحرفا صينية معقدة أو تقليدية، بينما تستخدم الصين أحرفا صينية مبسطة.

وخلص تحقيق أولي إلى أن الحطام يخص ما يشتبه أنه منطاد رصد جوي.

وسيجري جيش تايوان المزيد من الفحوصات على الحطام ويعتزم أيضا مواصلة تعزيز دورياته لمراقبة التحركات عن كثب حول قواعده العسكرية، طبقا للبيان الصحفي.