وزيرة الهجرة: حريصون في استراتيجيتنا على إبراز النماذج المتميزة والتشجيع على الاستثمار في مصر

• بهنان: هناك طفرة كبيرة في السوق المصري ومُناخ الاستثمار يضمن المزيد من المحفزات

قالت سها جندي وزيرة الهجرة، إن الوزارة حريصة في استراتيجيتها على إبراز النماذج المتميزة والتشجيع على الاستثمار في مصر.

وأشارت جندي في بيان الأحد، إلى أهمية الترويج لدور الدولة وجهود تحفيز الاستثمار في مصر ضمن الاستراتيجية التي تتبناها وزارة الهجرة للمستثمرين للتواصل مع المستثمرين بالخارج، حيث يتم استعراض أهم ما يميز السوق المصري من عوامل الجذب والفرص المتاحة للاستثمار في مختلف المجالات في ظل ما تقوم به مصر من عمليات التنمية في مختلف الأماكن والمجالات وكذلك توفير خارطة الاستثمار الصناعي وتهيئة مناخ الاستثمار.

وأوضحت أن الدولة حريصة على إتاحة كل المزايا للمستثمرين ومن بينها الرخصة الذهبية التي أطلقتها مصر مؤخرا وتوفير خريطة استثمار صناعي، توضح جميع المجالات المتاحة وكذلك تقديم التيسيرات لإطلاق المشروعات في مصر سواء عن طريق تقديم دراسات الجدوى أو التيسير في إطلاق الشركات وغيرها.

وأضافت جندي أن حملة، مستثمرون مصريون بالخارج يجيبون لماذا نستثمر في مصر؟، تتضمن فيديوهات قصيرة يقدم فيها خبراؤنا المصريين بالخارج عرضا مختصرا وشهادتهم عن الاستثمار في مصر وما لمسوه بانفسهم خلال رحلة الاستثمار في العديد من المشروعات، مؤكدة أننا أطلقنا هذه الحملة لتكون رسالة من المصريين بالخارج إلى المصريين بالخارج والداخل أيضا لتوضح لماذا مصر حينما تختار المزيد من فرص الاستثمار في العديد من المجالات.

وشارك في الحملة رجل الأعمال والمحلل المالي في الولايات المتحدة الأمريكية مكسيموس بهنان، موضحا أنه يعمل في العديد من مجالات الاستثمار في الولايات المتحدة الأمريكية، منذ 30 عامًا، في مجالات التمويل والتحليل، في عدد من الأسواق العالمية، ومن بينها السوق المصري.

ولقت بهنان إلى اهتمامه بالعمل في السوق المصري، مشيدا بما يشهده السوق المصري من تطورات، سواء في البنية التحتية أو التشريعات الميسرة للاستثمار في مصر، كما ثمن ما تقوم به مصر في الجلالة والعاصمة الإدارية وغيرها من المناطق الصناعية، مؤكدًا أن هناك طفرة كبيرة في جودة المنتجات والكميات التي يمكن إنتاجها للمنافسة في السوق المحلي والأسواق العالمية.

وأوضح أن المنتج المصري أصبح قادرًا على المنافسة العالمية، بما تمتاز به من منتجات تحاكي المواصفات العالمية، موضحًا المزايا التنافسية للسوق المصري، من عدد السكان الكبير، والذي يبحث عن المستثمر، باعتبار كثافة الاستهلاك، وبحث المستثمرين عن عملاء لمنتجاتهم، كما أن السوق المصري ينمو بمعدلات متزايدة، في عدد السكان، ولذلك نحتاج للتوسع في الانتاج بما يضمن الوفاء بحاجة السوق.

وأكد أن هناك أزمة عالمية، منذ العام 2022 وانتشار وباء كورنا المستجد، وتأثر سلاسل الإمداد ونقص المعروض عالميًا، ما أدى لارتفاع الأسعار والتضخم الذي لحق بالكثير من المنتجات، وبعدها الحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها، قائلا إن العالم كله يمر بنفس التداعيات وتنعكس سلبًا على المواطنين فيها، حتى داخل الولايات المتحدة والتي شهدت ارتفاعا في الأسعار دون ارتفاع في الأجور بنفس القدر.