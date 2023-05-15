أشارت التوقعات الأولية للقناتين الأولى والثانية بالتلفزيون الألماني، إلى أن حزب المستشار أولاف شولتس، الاشتراكي الديمقراطي، حصل على أعلى نسبة من الأصوات في انتخابات برلمان ولاية بريمن التي جرت اليوم الأحد.

وأوضحت هذه النتائج أن الحزب الاشتراكي في بريمن برئاسة اندرياس بوفنشولته، تقدم في هذه الانتخابات على الحزب المسيحي الديمقراطي.

يذكر أن الحزب الاشتراكي يحكم ولاية بريمن منذ نحو 80 عاما.

ووفقا لهذه التوقعات، حصل الاشتراكيون على ما يتراوح بين 29.5% و30% تلاهم المسيحيون المعارضون بما يتراوح بين 24.5% و25.5%.

وحصل حزب الخضر الشريك في الائتلاف الحاكم في الولاية على ما يتراوح بين 12% و12.5%، وحصل حزب اليسار الشريك الثالث في الائتلاف على ما يتراوح بين 10.5% و11%، بينما حصل الحزب الديمقراطي الحر على ما يتراوح بين 5% و5.5%.

وتحسنت نتيجة الحركة الشعبوية اليمينية المحلية في بريمن (حركة مواطنين غاضبين) "بي آي دبليو" لتصل إلى 10.5% مستفيدة من عدم السماح لحزب البديل بخوض الانتخابات بسبب قوائم المترشحين الداخلية المتنافسة.

ونظرا لنظام الانتخابات المعقد في بريمن فإن من غير المنتظر صدور النتائج النهائية الرسمية المؤقتة قبل يوم الأربعاء المقبل.