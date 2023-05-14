وزير النقل: الرئيس السيسي بيزعل من الناس اللي مش فاهمة وبياخد على خاطره

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يتأثر بالشائعات التي تستهدف الدولة والقوات المسلحة، منوهًا أن البعض يروج تلك الشائعات لرغبتهم في عدم تقدم الدولة.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «على مسئوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء السبت: «الرئيس بيزعل من الناس اللي مش فاهمة، لكن داخليًا عنده يقين ومقتنع إن اللي في مصلحة بلده هيعمله».

واستطرد: «الرئيس ملوش دعوة الناس هتقول إيه، آه بيسمعه عشان لو حاجة مغلوطة يرد عليها ويبصر الناس ويوضح لهم في كلامه، لكن هو بشر بيتأثر وبياخد على خاطره شوية لما يلاقي الناس بتردد شائعات وكلام مغلوط وغير مفهوم».

وأشار إلى أن جهاز الخدمة الوطنية، جهاز مدني يعمل على توفير احتياجات القوات المسلحة من الملابس والأكل، قائلًا إن ما يزيد في مصانعه من إنتاج يمنحه للشعب المصري.

وأكد أن «القوات المسلحة من الشعب المصري وملك لها»، معلنًا أنه من المقرر أن يفتتح مصنعًا لإنتاج البطاطس نصف المقلية في شرق العوينات الأحد، يخصص إنتاجها للاستهلاك المحلي والتصدير.

ولفت إلى أن شركة أوراسكوم أنشأت المصنع، بينما سيعمل جهاز الخدمة الوطنية على تسويق المنتج للمصريين وللخارج، نافيًا إنشاء المصنع بقروض.

ونوه أن الدولة المصرية تتعرض لاستهداف في الفترة الأخيرة، معقبًا: «مصالح ناس عايشين معانا وبرا ومش عاوزيننا نقوم، لكن هنقوم بأمر الله، في ناس للأسف مننا ينساقوا وراء هذا الكلام لأنهم يرغبون في سماعه أو لأنهم لا يعلمون الحقيقة.. القوات المسلحة منكم يا مصريين تزرع وتصنع وتحقق تنمية للبلد، دون حسابات خاصة».