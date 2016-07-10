مصرع طفل صدمته سيارة ميكروباص في أثناء لهوه بمحافظة سوهاج

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ضبط سائق أتوبيس تسبب في مقتل 8 على الطريق الزراعي

تباشر النيابة العامة بمركز طما في محافظة سوهاج، التحقيق في واقعة مصرع طفل صدمته سيارة أثناء لهوه بالشارع أمام منزله.

وكان اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، قد تلقى إخطارًا يفيد باصطدام سيارة ميكروباص بطفل؛ ما أدى إلى وفاته، ونقلت الجثة إلى المستشفى والتحفظ عليه بمشرحة المستشفى.

وبالفحص، تبين أن الطفل يدعى "ح. م.ح.م"، 3 سنوات، ويقيم في دائرة مركز طما شمال سوهاج.

وأفاد "م. ح. م" والد الطفل المتوفي، 33 عامًا، أن الطفل كان يلهو أمام المنزل عندما صدمته سيارة ميكروباص قيادة "ي. ي. م"، 26 عامًا، ويقيم في دائرة المركز.

وأكد قائد السيارة بأنه فوجئ بالطفل، ولم يستطع مفاداته.

وجرى توقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، والذي أفاد بأن سبب الوفاة هو نزيف داخلي، وتم تحرير المحضر اللازم.