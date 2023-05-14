ضبط أكثر من 5 أطنان من الكوكايين قبالة سواحل كولومبيا وبنما

قالت السلطات في كولومبيا وبنما، يوم السبت، إن قوات الأمن صادرت حوالي 5ر5 طن من الكوكايين من على متن ثلاثة قوارب.



وقال المدعي العام الكولومبي، في بيان، يوم السبت، إن البحرية الكولومبية اعترضت قاربين يحملان على متنهنا نحو 1ر2 طن و9ر1 طن من المخدرات في خليج موروسكيلو بشمال كولومبيا.



ووفقا للأنباء، فقد وصل قارب ثالث ينقل حوالي 5ر1 طن من الكوكايين إلى مياه بنما لكن قوات الأمن أوقفته هناك.



وتم إلقاء القُبض على تسعة أشخاص وتم احتجازهم في كولومبيا بتهمة تهريب المخدرات.



وتعتبر كولومبيا بلد المنشأ الرئيسي للكوكايين، متفوقة على بيرو وبوليفيا، حيث تجري زراعة نبات الكوكا أيضا. ويجري تهريب نسبة كبيرة إلى الولايات المتحدة وأوروبا.