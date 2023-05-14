قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن الخط الثالث لمترو الأنفاق يربط بين الخط الأول في محطة مصر والخط الثاني في العتبة وجامعة القاهرة والمنيب، مضيفا أن الخط الثالث لمترو الأنفاق سيربط مع المونوريل مستقبلا.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الذهاب للسويس أصبح سهلا جدا بعد إنشاء محطة عدلي منصور التبادلية، لافتا إلى أن السوبر جيت ينقل الركاب من داخل محطة عدلي منصور لكل أنحاء الجمهورية.

وأكد أن السوبر جيت يصل حتى الأقصر وأتوبيس آخر ينقل الركاب إلى أسوان، موجها حديثه لمسئول السوبر جيت بشأن زيادة سعر التذكرة، قائلا: «إحنا مش بنضحك على المواطنين، والزيادة حدثت بسبب السولار ورفع كفاءة الخدمة».

وأشار إلى أن زيادة التذكرة مرتبط بزيادة أسعار سيادية، قائلا: «لابد من توضيح أسباب زيادة سعر التذكرة حتى لا يشعر المواطن أنها زيادة وخلاص».

ولفت إلى أن سعر التذكرة لم يتحرك منذ عامين، موضحا أن الدولة كانت حريصة على عدم وجود زيادات فجائية في السولار.

ونوه إلى أن زيادة السولار يؤثر على السلع المرتبطة بحياة المواطنين، مشيرا إلى أن زيادة السولار خطيرة لأنها تؤثر على وسائل النقل والمخابز والآلات الزراعية والكهربائية.

وتابع خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الدولة حريصة على عدم زيادة السولار بشكل كبير وعدم وجود زيادات متكررة في سعره.