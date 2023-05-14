زيلينسكي من ألمانيا يجدد مطالبه بالانضمام إلى الناتو

جدد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مطالبه للإنضمام لحلف شمال الأطلسي ناتو، معتبرا أنه لا يوجد حاليا أسباب منطقية لرفض عضوية أوكرانيا في الناتو.

وذكرت وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية أن زيلينسكي قال خلال زيارته لمدينة آخن الألمانية لتسلم جائزة شارلمان الدولية إنه "لا يوجد سبب منطقي يجعل جنودنا الذين يقاتلون ببطولة وبنجاح من أجل حريتنا المشتركة، من أجل قيمنا المشتركة، ليسوا في نفس المنظمة مثل جميع جنود التحالف الآخرين".

وتابع أنه بناء على نتائج أعمالنا، فإن أوكرانيا بالفعل في الحلف، لكن القرار القانوني لم يتخذ بعد. الأمر يستحق اتخاذ هذا القرار، إنه يحفز جنودنا.

وأشار إلى أوروبا لا يمكن أن تكون "كاملة" بدون عضوية أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي.

يشار إلى أن زيلينسكي بدأ اليوم الأحد زيارة إلى ألمانيا لتلقى جائزة شارلمان .