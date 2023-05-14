ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على 29 تاجر مخدرات خلال حملات بـ14 محافظة.

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني، والأمن العام) ومختلف مديريات الأمن، جهودها لمكافحة جرائم الاتجار في المواد المخدرة، وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من:

ضبط شخص حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة أبو زنيمة بمديرية أمن جنوب سيناء، وبحوزته (50 كيلو جراما لمخدر الهيدرو، ومبلغ مالي، وهاتف محمول).

وفي الإسكندرية، ضبط شخص حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه، وبحوزته (5 كيلو جرامات لمخدر الحشيش، ومبلغ مالي، وهاتف محمول)، وشخص حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة العطارين وبحوزته (7000 قرص مخدر، ومبلغ مالي، وهاتف محمول)، وشخص حال تواجده بدائرة قسم شرطة باب شرق، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش، ومبلغ مالي، وهاتف محمول)، وشخص حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثاني المنتزه، وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين، ومبلغ مالي، وهاتف محمول، وسلاح أبيض، وميزان حساس).

وفي الجيزة، ضبط عنصر إجرامي تخصص في الاتجار بمخدر الآيس "الشابو"، متخذا من دائرة قسم شرطة بولاق الدكرور مسرحا لمزاولة نشاطه، حال تواجده بمسكنه بذات الدائرة، وبحوزته (كيلو جرام لمخدر الآيس "الشابو"، و3 أسلحة نارية، وطبنجتي صوت، وطلقات، وهاتف محمول، وسلاحين أبيضين، وسيارة، ومبلغ مالي).

وفي البحيرة، ضبط 3 أشخاص حال تواجدهم بنطاق دائرة قسم شرطة كفر الدوار، ومركز شرطة دمنهور، وبحوزتهم (كمية من مخدر الحشيش، وكمية من مخدر الهيروين، ومبلغ مالي، و4 هواتف محمول، وسلحين أبيضين).

وفي كفر الشيخ، ضبط شخص حال تواجده بدائرة مركز شرطة فوه، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش، و200 قرص مؤثر، وميزان حساس، ومبلغ مالي، وهاتف محمول).

وفي القاهرة، ضبط 3 أشخاص حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة عين شمس وبحوزتهم (كمية من مخدر الحشيش، وكمية من مخدر البودر، وكمية من مخدر الهيروين، ومبلغ مالي، و3 هواتف محمولة، وقطعتي سلاح أبيض).

وفي الغربية، ضبط شخص حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثان طنطا، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش، ومبلغ مالي، وهاتف محمول، وسلاح أبيض).

وفي الدقهلية، ضبط شخص حال تواجده بصيدلية ملكه كائنة بدائرة قسم شرطة ثان المنصورة، وبحوزته (806 أقراص مؤثرة على الحالة النفسية والعصبية، وكمية من الأدوية المهربة وأخرى غير مصرح بتداولها، ومبلغ مالي، وهاتف محمول)، وضبط شخص حال تواجده بدائرة مركز شرطة أجا، وبحوزته (300 قرص مخدر، و2000 قرص منشط، وسلاح أبيض، ومبلغ مالي، وهاتف محمول).

وفي الشرقية، ضبط شخصين حال استقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة ثالث العاشر من رمضان، وبحوزتهما (كمية من مخدر الهيروين، وكمية من مخدر الآيس "الشابو"، ومبلغ مالي، وهاتفي محمول، وميزان حساس) .

وفي بني سويف، ضبط شخص حال تواجده بدائرة قسم شرطة بني سويف، وبحوزته (أقراص مخدرة، وسلاح أبيض، ومبلغ مالي، وهاتف محمول).

وفي المنيا، ضبط 3 أشخاص حال تواجدهم بدائرة قسم ومركز شرطة المنيا وبحوزتهم (كمية من مخدر الهيروين، ومبلغ مالي، و3 هواتف محمولة).

وفي أسيوط، ضبط شخصين حال استقلالهما دراجة نارية "دون لوحات" بدائرة قسم شرطة منفلوط، وبحوزتهما (كمية من مخدر الآيس "الشابو"، ومبلغ مالي، وهاتفي محمول، وسلاحين أبيضين).

وفي سوهاج، ضبط شخص حال تواجده بدائرة مركز شرطة المراغة، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش، و115 قرصا مخدرا، ومبلغ مالي، وهاتف محمول، وسلاح أبيض).

وفي قنا، ضبط عنصرين إجراميين؛ لإدارتهما بؤرة إجرامية للاتجار بالمواد المخدرة، حال تواجدهما بدائرة مركز شرطة نجع حمادي، وبحوزتهما (كمية من مخدرالحشيش وزنت 9 كيلو جرامات، وبندقية خرطوش، وطبنجتين، وطلقات نارية، ومبلغ مالي، و5أسلحة بيضاء، و6 هواتف محمولة)، وضبط شخص حال تواجده بدائرة قسم شرطة قنا، وبحوزته (كمية من مخدري الحشيش والهيروين، ومبلغ مالي، وهاتف محمول).

وبميناء القاهرة الجوي، ضبط شخص "يحمل جنسية إحدى الدول" حال وصوله للبلاد، وبحوزته (كمية من نبات الماريجوانا المخدر، و195 جراما لزيت الماريجوانا المخدر معبأة داخل 6 سجائر إلكترونية).

وفي منطقة السحر والجمال، ضبط شخص مقيم بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان بالشرقية، وبحوزته (كمية لمخدر الهيروين، ومبلغ مالي، وهاتف محمول).

وبمواجهة المتهمين بالمضبوطات، اعترفوا بحيازتها؛ بهدف الاتجار بها، اتخذت الإجراءات القانونية حيال المتهمين المضبوطين، وإحالتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.