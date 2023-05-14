رئيس باكستان يطالب بالتحقيق في واقعة تحرش بموظفة في شرطة العاصمة

وجه الرئيس الباكستاني، عارف علوي، أمين المظالم الاتحادي للحماية ضد التحرش بالمرأة في أماكن العمل، بإجراء تحقيق فيما يشتبه بتعرض موظفة لتحرش من قبل موظف آخر بشرطة منطقة العاصمة إسلام أباد، والانتهاء من الإجراءات في غضون 90 يوما.

ووفقا لوكالة "أسوشيتدبرس أوف باكستان" الباكستانية للأنباء، قال المكتب الصحفي للرئاسة في بيان اليوم الأحد، إن الرئيس قال، أثناء إحالة الأمر للتحقيق، إن الحق في إجراء محاكمة عادلة، هو حق جوهري غير قابل للتصرف فيه لكل مواطن، حسبما نص عليه الدستور، والذي ينص على أنه لا يجب حماية حقوق المدعي عليه فحسب، بل حقوق المتهم أيضا.

ووفقا للتفاصيل، قدمت موظفة في شرطة العاصمة، شكوى أمام إدارات الشرطة بتحرش موظف بها في مكان العمل.

وأحيل الأمر إلى لجنة التحقيق الإدارية التي أوصت بإمكانية تعليق عمل المتهم، وإصدار لائحة اتهام ضده، لإجراء تحقيق دوري معه.

وقدم المتهم شكوى إلى أمين المظالم الاتحادي للحماية ضد التحرش بالمرأة في أماكن العمل للتحقيق من جديد. وتقدم كلا الطرفين بشكاوى منفصلة إلى الرئيس.