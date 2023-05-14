غادر الإمبراطور الياباني الفخري أكيهيتو، وقرينته الإمبراطورة الفخرية ميتشيكو، اليوم الأحد في أول زيارة إقليمية لهما منذ يونيو 2019.

ووصل الزوجان، إلى مدينة كيوتو غربي اليابان على متن قطار الطلقة شينكانسن في وقت مبكر ظهر اليوم، واستقبلتهما الحشود في محطة "جي آر كيوتو"، إحدى محطات قطار الطلقة، بحسب وكالة أنباء "جيجي برس" اليابانية.

ويقوم الإمبراطور والإمبراطورة السابقان، يزيارة خاصة تستغرق 5 أيام تشمل محافظة نارا القريبة.

ومن المقرر أن يشهد الإمبراطور والإمبراطورة السابقان، غدا الاثنين، مهرجان "أوي ماتسوري" السنوي، وهو أحد أكبر 3 مهرجانات في كيوتو، في "حديقة كيوتو جيون الوطنية"، ثم يزوران معبد دايشوجي لمشاهدة فستان احتفالي تم إصلاحه للإمبراطورة الأرملة "شوكين".

وسيسافر الزوجان إلى محافظة نارا، بعد غد الثلاثاء، ويزوران معبد تشوجوجي في بلدة إيكاروجا يوم الأربعاء المقبل.

وسيعودان إلى طوكيو يوم الخميس المقبل.