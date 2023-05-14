سياسي ألماني بارز يصف الانتخابات التركية بأنها الفرصة الأخيرة للمعارضة

صرح رئيس لجنة الشئون الخارجية بالبرلمان الألماني "بوندستاج"، بأنه يرى أن الانتخابات المقررة اليوم الأحد في تركيا تعد خطوة تاريخية.

وقال ميشائل روت لشبكة التحرير الصحفي بألمانيا في تصريحات تم نشرها اليوم الأحد، إن من المحتمل أن تكون هذه الانتخابات هي الفرصة الأخيرة للمعارضة.

وأشار إلى أنه من الممكن أن تكون النتيجة محل شك، إذا أسفرت الانتخابات عن نتيجة محدودة أو جولة إعادة في خلال 14 يوما.

وأضاف روت، أنه من المفترض أن تكون الانتخابات حرة، ولكنها ليست عادلة على أي حال، موضحا أن وسائل الإعلام ولجنة الانتخابات والقضاء تحت سيطرة أردوغان وأعوانه منذ فترة طويلة.

وأوضح السياسي البارز بالبرلمان الألماني، أنه على ما يبدو أن روسيا حاولت تشويه المعارضة التركية من خلال حملات تضليل إعلامي.

وتابع أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يرغب في أن يظل أردوغان في منصبه.

وأكمل روت، أن أردوغان نفسه لم يقم بتقديم سوى أشياء محدودة بخلاف شعارات قومية.

وقال: "الوضع الاقتصادي والاجتماعي والمالي للبلاد مدمر ببساطة".

ويتنافس المرشح المشترك للمعارضة وزعيم حزب الشعب الجمهوري العلماني كمال كليتشدار أوغلو، ضد الرجل الإسلامي المحافظ أردوغان، كما يخوض السباق منافس معارض أصغر هو سنان أوغان.